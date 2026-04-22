Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld

door anp
woensdag, 22 april 2026 om 18:55
ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal. Tientallen mensen zouden hebben gedaan alsof ze stukken land bezaten om zo subsidies te kunnen krijgen van de EU. Leden van regeringspartij Néa Dimokratía zouden daarbij hebben geholpen.
Het Europese Openbaar Ministerie (EPPO) had eerder gevraagd de immuniteit van elf parlementariërs en twee oud-ministers op te heffen. Alleen dan zouden ze vervolgd kunnen worden.
Volgens de Griekse autoriteiten heeft het netwerk voor zo'n 23 miljoen euro aan fraude gepleegd. De vermeende fraudeurs waren boeren die de hoeveelheid land en dieren die ze hadden overdreven, maar ook mensen die helemaal geen boer waren. Ze zouden daarmee begonnen zijn nadat de EU begon met het berekenen van subsidies op basis van de hoeveelheid land in plaats van het aantal dieren.
