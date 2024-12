Af en toe een wijntje toch wél goed voor je hart?

Studie na studie drukt ons de laatste tijd op het hart: alcohol is ongezond en hoe minder je drinkt, hoe beter. Maar nu is er toch een onderzoek waarin wordt beweerd dat heel matig drinken wél voordelen heeft voor je gezondheid.

Matige wijnconsumptie kan het risico op ernstige cardiovasculaire aandoeningen verlagen bij mensen met een verhoogd risico die een mediterraan dieet volgen, zo blijkt uit het onderzoek dat woensdag in het European Heart Journal verscheen.

Eerdere studies over de effecten van wijn op de gezondheid van hart en vaten leverden inconsistente resultaten op, deels omdat ze vaak vertrouwden op zelfrapportage van wijnconsumptie. In deze nieuwe studie hebben onderzoekers de hoeveelheid wijn gemeten aan de hand van tartaarzuur, een chemische stof in urine. Dit biedt volgens hen een "objectieve en betrouwbare maatstaf" voor de hoeveelheid wijn die mensen drinken.

De deelnemers hadden bij aanvang geen cardiovasculaire aandoeningen, maar wel diabetes of een combinatie van risicofactoren, zoals roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht of een familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten.

Tartaarzuur in urine

Naast het invullen van vragenlijsten over eet- en drinkgewoonten, leverden deelnemers urinemonsters in aan het begin van het onderzoek en na een jaar. Tartaarzuur, een stof die van nature voorkomt in druiven en wijn, wordt uitgescheiden in urine en kan aantonen of iemand in de afgelopen vijf tot zes dagen wijn of druiven heeft geconsumeerd.

Het onderzoek omvatte in totaal 1.232 deelnemers, die gedurende vier tot vijf jaar werden gevolgd. In die periode deden zich 685 cardiovasculaire gebeurtenissen voor, zoals hartaanvallen, beroertes of overlijden door hart- en vaatziektes.

De onderzoekers ontdekten dat bij mensen die een mediterraan dieet volgden, het risico op een cardiovasculaire gebeurtenis met 50 procent werd verminderd bij lichte tot matige wijndrinkers (een half tot één glas per dag) in vergelijking met mensen die weinig tot geen wijn consumeerden. Lichte wijnconsumptie (tussen één glas per week en minder dan een half glas per dag) verminderde het risico met 38 procent. Dit beschermende effect verdween echter bij consumptie van meer dan één glas per dag.

Hoewel de onderzoekers andere factoren meenamen die van invloed zijn op het risico op hart- en vaatziekten, erkennen ze dat hun studie alleen een verband aantoont tussen wijnconsumptie en cardiovasculaire gebeurtenissen, en dat andere factoren niet volledig kunnen worden uitgesloten.

Sterk beschermend effect

Professor Ramon Estruch van de Universiteit van Barcelona verklaarde: “Door tartaarzuur in urine te meten naast vragenlijsten over voeding, hebben we een nauwkeurigere meting van wijnconsumptie kunnen uitvoeren. We hebben een veel sterker beschermend effect van wijn gevonden dan in andere studies is waargenomen. Een risicoreductie van 50 procent is aanzienlijk hoger dan wat met sommige medicijnen, zoals statines, kan worden bereikt.”

Hij voegde eraan toe: “Dit onderzoek benadrukt het belang van matige wijnconsumptie binnen een gezond dieet, zoals het mediterrane dieet. Voorheen werd aangenomen dat 20 procent van de effecten van het mediterrane dieet aan matige wijnconsumptie te danken was, maar deze resultaten suggereren dat het effect nog groter kan zijn.”

Estruch benadrukte ook dat de resultaten mogelijk niet van toepassing zijn op andere populaties, aangezien de deelnemers oudere mensen uit een mediterraan land waren. Bovendien is het belangrijk om te bepalen vanaf welke leeftijd matige wijnconsumptie als ‘acceptabel’ kan worden beschouwd. Recente studies tonen aan dat de beschermende effecten van wijn beginnen vanaf de leeftijd van 35 tot 40 jaar. Voor vrouwen geldt dat hun matige consumptie altijd de helft van die van mannen moet zijn, en wijn moet bij voorkeur met maaltijden worden genuttigd.

Onderwerp van discussie

In een begeleidend redactioneel commentaar merkten professor Giovanni de Gaetano van IRCCS NEUROMED in Pozzilli, Italië, en zijn collega’s op: “De relatie tussen alcoholconsumptie, met name wijn, en cardiovasculair risico blijft onderwerp van discussie, ondanks decennia van onderzoek. Hoewel talrijke studies suggereren dat matige wijnconsumptie – vaak gedefinieerd als één glas per dag, bij voorkeur tijdens maaltijden – geassocieerd is met een lager risico op sterfte en hart- en vaataandoeningen, blijven er onzekerheden bestaan.”

Bron: SciMex