Jij weet het antwoord vast al. Maar opmerkelijk veel mensen weten het nog steeds niet. Biologische rassen bestaan niet binnen de menselijke soort Homo sapiens. Dat is de brede wetenschappelijke consensus die de afgelopen decennia steeds steviger is onderbouwd door genetisch onderzoek.

Mensen met rare oren in de familie zijn ook geen ras.

Wat zegt de genetica?

Het Human Genome Project leverde begin jaren 2000 het definitieve bewijs dat raciale indelingen geen biologische basis hebben. De genetische variatie binnen een bevolkingsgroep is namelijk groter dan de variatie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Slechts circa 6% van de genetische verschillen tussen mensen hangt samen met het werelddeel van herkomst, terwijl 94% van de variatie te vinden is binnen dezelfde populatie.

Waarom geen scherpe grenzen?

Evolutiebioloog Richard Lewontin toonde al in 1972 aan dat er geen genetische basis voor rassen bestaat. Sindsdien is dat beeld alleen maar bevestigd. Doordat Homo sapiens zich relatief recent vanuit Afrika over de wereld verspreidde en er altijd genuitwisseling (gene flow) bleef bestaan tussen populaties, zijn er nooit scherpe genetische grenzen ontstaan. Menselijke populaties vormen een geleidelijk spectrum, geen duidelijk afgebakende groepen.

Ras als sociaal construct

Hoewel biologische rassen niet bestaan, functioneert 'ras' wel als sociaal en politiek concept. De National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine bevestigden nog in 2025 dat ras een sociopolitiek construct is dat verweven is met historisch racisme, en geen biologisch geldige taxonomie. Verschillen in gezondheid en maatschappelijke uitkomsten tussen groepen worden veel beter verklaard door omgevingsfactoren — zoals ongelijke toegang tot onderwijs, voeding en gezondheidszorg — dan door genetica.

En uiterlijke verschillen dan?

Uiterlijke kenmerken zoals huidskleur, haartype of lichaamsbouw zijn aanpassingen aan lokale omgevingsomstandigheden die zich over duizenden jaren ontwikkelden. Deze zichtbare variatie beslaat slechts een klein deel van het totale genoom en rechtvaardigt geen indeling in biologische rassen. Mensen met rare oren in de familie zijn ook geen ras. Mensen zijn voor 99,9% genetisch identiek; de resterende 0,1% variatie verloopt geleidelijk over geografische afstanden, niet in scherpe categorieën.