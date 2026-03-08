Femke Halsema: vrouwen moeten samen optrekken tegen haat en seksisme

"Er is maar één antwoord op de oorlog die tegen vrouwen wordt gevoerd en dat is: meer macht aan vrouwen." Daarvoor pleit de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een toespraak op de conferentie Women Unite! ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Halsema betoogt dat er voor vrouwen al veel is verbeterd, maar dat er tegelijk ook een achteruitgang gaande is: 'the war against women'. Die speelt zich af op de werkvloer, thuis en in de samenleving.

"Een op de drie vrouwen wereldwijd heeft ooit fysiek of seksueel geweld meegemaakt. Elke dag worden gemiddeld 137 vrouwen gedood door een familielid, partner of ex-partner. Dat is bijna 1 vrouw per 10 minuten", becijfert ze. "En dit zijn geen cijfers, dit zijn moeders, dochters, zussen." Verder wijst Halsema op economische ongelijkheid. Vrouwen verdienen minder geld dan mannen en hebben minder te zeggen in het bedrijfsleven en in de gezinssituatie. "Armoede in Nederland heeft maar al te vaak het gezicht van een vrouw."

Nieuwe ontwikkeling

Naast deze "oude problemen" ziet Halsema een nieuwe ontwikkeling die haar zorgen baart: "Wij zien dagelijks om ons heen dat intimidatie van vrouwen wordt genormaliseerd. Dat de lichamen van vrouwen meer en meer worden gepolitiseerd, geclaimd, gecontroleerd en bestraft. Ook in onze vrije westerse samenleving zien we hoe vrouwenhaat om zich heen grijpt en wordt gevoed. Vrouwenhaat lijkt een politiek en economisch verdienmodel te worden."

Ook zij heeft ermee te maken: "Hoe vaak is mij niet te verstaan gegeven dat ik niet 'gevoelig moet reageren' als ik word uitgemaakt voor hoer, als heks naar de brandstapel word verwezen. Dat bedreiging met verkrachting nou eenmaal bij mijn positie hoort."

Als tegenwicht moeten vrouwen zich "niet uit elkaar laten spelen", maar "wij moeten ons verenigen, elkaar opzoeken en versterken. De positie van de vrouw gaat niet alleen vrouwen aan, maar is een zaak van iedereen die een vrije en open samenleving liefheeft."