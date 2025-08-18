Advocatenorde oneens met laptopverbod in alle gevangenissen

DEN HAAG (ANP) - Advocaten mogen niet langer een laptop, mobiele telefoon of USB-stick meenemen tijdens bezoeken van hun cliënt in een penitentiaire inrichting. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laten weten aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA).

Het laptopverbod gold tot nu toe alleen voor advocaten met cliënten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het werd daar in 2021 ingesteld na de arrestatie van advocaat Youssef T., de neef en toenmalig raadsman van topcrimineel Ridouan Taghi.

De orde noemt de uitbreiding van het laptopverbod naar alle gevangenissen "onacceptabel en onwerkbaar". Ze vindt dat strafrechtadvocaten altijd moeten kunnen beschikken over de dossiers van hun cliënten. "Strafdossiers, maar bijvoorbeeld ook reclasseringsrapporten, worden digitaal aangeleverd aan advocaten. Door advocaten te verbieden hun laptop en andere digitale gegevensdragers mee te nemen naar een gesprek met een gedetineerde cliënt, wordt het verlenen van adequate rechtsbijstand vrijwel onmogelijk", aldus NOvA.

De orde dringt bij de DJI aan op het handhaven van de 'ja, tenzij'-regel en af te zien van de aanscherping naar 'nee, tenzij'.