Miljoenen extra voor verduurzaming regionale industrie

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet stelt 17 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor industriebedrijven die willen verduurzamen, maar waarbij dat door hun ligging niet lukt. Dat meldt minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) aan de Tweede Kamer.

De extra steun is bedoeld voor bedrijven die niet gevestigd zijn in grote industriegebieden, maar regionaal verspreid liggen. Zij lopen vaak tegen belemmeringen aan als zij willen vergroenen, doordat de daarvoor benodigde infrastructuur voor bijvoorbeeld elektriciteit of waterstof ontbreekt. De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen om deze ondernemingen, die wel wettelijk verplicht zijn hun uitstoot te verminderen.

Hermans noemt het "meer dan logisch" dat het kabinet deze bedrijven, goed voor 210.000 banen en 125 miljard euro omzet, te hulp schiet. Zij vormen "de ruggengraat van onze economie", aldus de VVD-bewindsvrouw. "Als bedrijven worden verplicht om te verduurzamen, maar tegen knelpunten aanlopen, voel ik de verplichting om deze bedrijven te helpen en obstakels weg te nemen."