Dit is de maximale hardloopsnelheid voor mannen en vrouwen volgens Nederlands onderzoek

Wie naar de bliksemsnelle sprints van Usain Bolt kijkt, denkt al snel: harder kan bijna niet. Onderzoekers van twee Nederlandse universiteiten beamen dit. De mens is dicht bij de absolute grens van zijn snelheid. Maar een fractie sneller moet nog wel kunnen. Bij vrouwen is er nog iets meer rek in de tijden.

De wiskundigen John Einmahl (Universiteit van Tilburg) en Yi He (Universiteit van Amsterdam) berekenden de snelst mogelijke tijd op de 100 meter. "Het is vrijwel uitgesloten dat een mens binnenkort sneller dan 9,49 seconden over de 100 meter zal lopen", zeggen ze.

Hun onderzoek, gebaseerd op geavanceerde statistische technieken, laat zien dat de huidige wereldrecords al extreem zijn en nauwelijks nog kunnen verbeteren.

0,09 seconde sneller dan bolt

Het huidige wereldrecord staat sinds 2009 op naam van de Jamaicaanse sprintlegende Usain Bolt, die in Berlijn de 100 meter in 9,58 seconden aflegde. Volgens de berekeningen van de onderzoekers zou een mens nog maximaal 0,09 seconde sneller kunnen sprinten als alles goed valt.

Om tot hun cijfers te komen, gebruikten ze nieuwe rekenmethoden en analyseerden ze de uiterste prestaties van topatleten. Ze bekeken duizenden races van wereldtoppers tussen 1991 en 2023.

"Hierbij hebben we niet alleen persoonlijke records, maar ook meerdere snelle tijden per atleet meegenomen", vertelt Einmahl. "Zo konden we de dataset aanzienlijk uitbreiden."

Hun modellen voorspellen dat een toptijd van 9,56 seconden nog haalbaar is, met een absolute ondergrens van 9,49 seconden. "Sneller dan dit is vrijwel uitgesloten", stelt de Universiteit van Tilburg in een persbericht.

Vrouwen kunnen nog iets sneller

Bij de vrouwen is er nog iets meer ruimte voor verbetering. Volgens de berekeningen ligt het ultieme record rond 10,34 seconden, met een ondergrens van 10,20 seconden.

Het huidige wereldrecord, gevestigd door Florence Griffith Joyner in 1988, staat op 10,49 seconden. Dat betekent dat er nog een paar tienden van een seconde te winnen zijn. We naderen de limieten van het menselijk lichaam.

Bron: Tilburg University