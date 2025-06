NS onderzoekt oorzaak explosie in trein bij Castricum, wat is er gebeurd?

De NS onderzoekt de oorzaak van de explosie in een elektriciteitskast in een trein bij Castricum. Zondagavond vond de ontploffing in de kast plaats, waardoor een deel van een wand wegsprong. Hierbij raakte iemand gewond. Ongeveer 650 treinreizigers zijn geëvacueerd.

Een NS-woordvoerder meldt dat alle mogelijke oorzaken van de ontploffing worden onderzocht. Zij kan verder nog niets zeggen over het onderzoek, ook kan zij niet inschatten wanneer er meer duidelijk wordt. Als de uitkomsten er zijn onderneemt de NS op basis daarvan actie. Elektriciteitskasten in andere treinen worden voor die tijd in ieder geval nog niet onderzocht.

De woordvoerder weet niet hoe het met de gewonde gaat, maar volgens het eerste bericht van de veiligheidsregio aan de NS viel het mee. De reizigers die vastzaten in de trein moesten ongeveer een uur wachten op een evacuatietrein. Deze bracht hen naar Alkmaar.