Meer nieuwe auto's verkocht in oktober

AMSTERDAM (ANP) - De autoverkoop in Nederland zet de stijgende lijn voort, volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. In oktober werden er 8,3 procent meer nieuwe personenauto's op kenteken gezet dan een jaar eerder. Over heel dit jaar tot nu toe lopen de verkopen nog wel 1,8 procent achter.

In totaal ging het vorige maand om 34.724 registraties. Bijna de helft daarvan was hybride. Het meest geregistreerde model was de Skoda Elroq. Ook de Kia Picanto en de Kia EV3 waren in trek. De meest geregistreerde merken waren Volkswagen, Skoda en Kia.

Oktober is de tweede maand op rij dat het aantal verkochte nieuwe auto's groeit ten opzichte van het voorgaande jaar. Eerder dit jaar vielen de autoverkopen nog terug, maar recent zag de sector al tekenen van herstel richting het einde van het jaar.