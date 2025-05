Gemeenten krijgen 7000 euro per gebouwd huis

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten krijgen vanaf 2026 een bedrag van 7000 euro voor elk betaalbaar huis waarvan de bouw is begonnen. Dat maakte woonminister Mona Keijzer (BBB) bekend. In 2025 is de grens voor betaalbaarheid vastgesteld op 405.000 euro voor een koophuis.

Voor deze zogenoemde stimulans voor de woningbouw is in totaal 2,5 miljard euro beschikbaar, dat bedrag is bekendgemaakt tijdens de woontop afgelopen december. Tijdens die woontop benadrukten gemeenten dat ze niet altijd voldoende budget hebben om de bouw van huizen mogelijk te maken.

Van het totaalbedrag is 900 miljoen euro specifiek voor woningbouw in kwetsbare gebieden, waar problemen met onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid spelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bekende 'Vogelaarwijken' in plaatsen als Zaandam en Heerlen-Noord.