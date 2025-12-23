Gezonde schoolmaaltijden kunnen miljoenen levens redden én het klimaat helpen

Stel je voor als elk kind ter wereld elke dag een gezonde maaltijd op school zou krijgen. Dat zou de wereld flink kunnen veranderen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Onderzoekers van University College London en de London School of Hygiene & Tropical Medicine hebben becijferd wat er zou gebeuren als in 2030 alle schoolkinderen wereldwijd een gezonde lunch krijgen. Nu krijgt nog maar één op de vijf kinderen een schoolmaaltijd. In arme landen is dat zelfs maar één op de tien.

Kinderen als startpunt

Eetgewoontes die je als kind ontwikkelt, neem je deels mee naar je volwassen leven. Als kinderen op school wennen aan gezond en duurzaam eten , blijft daar volgens de onderzoekers zo'n 35 procent van hangen als ze groot zijn. En dat tikt behoorlijk aan.

De onderzoekers schatten dat het aantal mensen met honger in kwetsbare landen met bijna een kwart zou kunnen dalen. Daarnaast zouden er jaarlijks meer dan een miljoen gevallen van welvaartsziekten zoals hartproblemen, diabetes en bepaalde vormen van kanker voorkomen kunnen worden.

Goed voor de planeet

Maar er is meer. Als die schoolmaaltijden bestaan uit voornamelijk plantaardig voedsel met weinig vlees en zuivel én er minder eten wordt weggegooid, dan daalt de milieu-impact met meer dan de helft.

Het omgooien van nationale voedingsrichtlijnen helpt nauwelijks, ontdekten de onderzoekers. Pas bij een echt duurzaam menu, met veel groenten, peulvruchten en weinig vlees, zie je grote winst.

Wat kost dat?

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan. Voor rijke landen zou het neerkomen op ongeveer 0,1 procent van het bruto binnenlands product. Voor armere landen is dat zo'n 1 procent, wat een flinke investering is. Maar de onderzoekers rekenden ook uit dat de besparingen op ziektekosten en klimaatschade een groot deel van die kosten compenseren.