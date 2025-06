Help: klimaatverandering verandert de smaak van onze kaas

We voelen de gevolgen van klimaatverandering steeds vaker in het dagelijks leven. Maar dat ook de kwaliteit van je kaas eronder lijdt, is voor velen nieuw. Recent Frans onderzoek laat zien dat extreme weersomstandigheden zoals droogte en hitte directe invloed hebben op de melkproductie en dus op de smaak, samenstelling en voedingswaarde van kaas.

In de Franse Auvergne, waar traditioneel de stevige Cantal-kaas vandaan komt, zien bergweides er in de zomer steeds vaker dor en bruin uit. Door het gebrek aan gras moeten boeren overschakelen op voer zoals maïs of hooi. Dat verandert niet alleen het dieet van de koeien, maar ook de eigenschappen van hun melk.

Onderzoekers testten in 2021 het effect van droogte door op een proefboerderij veertig koeien deels of volledig met maïs te voeren. De melkproductie bleef nagenoeg stabiel en er werd zelfs iets minder methaan uitgestoten, goed nieuws voor het milieu.

Kaas verliest karakter

Voor kaasliefhebbers is het nieuws minder rooskleurig. De kaas gemaakt van melk van maïsgevoerde koeien was minder smaakvol en bevatte minder gezonde vetzuren, zoals omega-3. Ook zaten er minder van de goede bacteriën in die bijdragen aan een gezonde darmflora. De kaas werd letterlijk vlakker, zowel in smaak als voedingswaarde.

Koeien die wel gras aten, produceerden melk waaruit kazen ontstonden met een vollere smaak en betere samenstelling. Een duidelijk signaal dat voeding en klimaat invloed hebben op wat er uiteindelijk op de kaasplank ligt.

Hitte raakt ook de koe

Naast de veranderende voeding speelt ook de hitte zelf een rol. Koeien hebben bij hoge temperaturen minder eetlust en gebruiken meer energie om hun lichaam af te koelen en cellen te herstellen. Dat leidt tot lagere melkproductie en verhoogt de kans op ziektes.

In landen als Brazilië, waar boeren al langer omgaan met extreme weersomstandigheden, worden alternatieve voedingsstrategieën ontwikkeld. Denk aan aangepaste voermixen die beter verteerbaar zijn en minder belastend voor het dier.