Triodos Bank overweegt vertrek uit Duitsland na beursgang

DRIEBERGEN-RIJSENBURG (ANP) - Triodos Bank overweegt zijn Duitse tak af te stoten na de aankomende beursgang. Dat volgt uit de prospectus die de op duurzaamheid gerichte bank donderdag heeft gepubliceerd. Eerder werd al bekend dat certificaten van Triodos-aandelen vanaf 18 juni worden verhandeld op de Amsterdamse beurs.

Triodos wil zich meer op de Nederlandse markt richten, waar de bank met afstand de meeste klanten heeft. Dit zijn er 392.000. Duitsland is de kleinste markt met 33.000 klanten. Andere landen waar de bank actief is zijn België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

In de documenten voor potentiële beleggers schrijft Triodos zijn geografische spreiding opnieuw te beoordelen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de Duitse activiteiten. "Dit kan verschillende opties inhouden, waaronder een verkoop van de gehele Duitse tak of een alternatief exitscenario."

Een besluit hierover is nog niet genomen. Ook is nog niet duidelijk of dit gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de bank.