Turkije: wrak privéjet Libische legerleider aangetroffen

door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 21:19
ANKARA (ANP/RTR) - Het wrak van de privéjet die onder anderen de Libische legerleider Mohammed Ali ⁠Ahmed Al-Haddad vervoerde, is gevonden. Dat meldt de Turkse overheid volgens persbureau Reuters.
Het contact met het toestel werd verbroken niet lang nadat de privéjet Ankara had verlaten, zo werd eerder bekendgemaakt. Het vliegtuig zou onderweg zijn geweest naar Tripoli en een noodlanding hebben aangevraagd. Wat precies is voorgevallen, is nog onduidelijk.
De Libische topmilitair was in Ankara voor een bezoek aan hooggeplaatste Turkse militairen.
