ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Technische storing bij NS, reisplanner niet goed bereikbaar

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 11:38
anp250825090 1
UTRECHT (ANP) - De NS kampt maandagochtend met een IT-storing, laat een woordvoerder weten. Die heeft invloed op de website en app van de spoorvervoerder. Die werken niet goed of zijn helemaal niet bereikbaar. Reizigers kunnen hun reis daardoor lastig online plannen. De reisinformatie op stationsborden werkt volgens de woordvoerder vooralsnog wel.
Op de website Allestoringen.nl hebben honderden mensen melding gemaakt van problemen met de reisplanner. De storing zit in het IT-systeem van de NS en niet in de brondata, meldt de woordvoerder. Dat betekent dat andere reisplanners, zoals 9292, nog wel werken. Op stations wordt in omroepberichten en via borden naar 9292 verwezen, zegt zij.
Hoelang het duurt voordat de storing is verholpen, is nog niet te zeggen, aldus de woordvoerder.
Vorig artikel

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Volgend artikel

Animal Rights doet aangifte tegen politie om dood 'hybride wolf'

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

anp250825005 1

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

47cb8aac

De 25 populairste aandelen bij particuliere Nederlandse beleggers