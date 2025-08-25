Technische storing bij NS, reisplanner niet goed bereikbaar

UTRECHT (ANP) - De NS kampt maandagochtend met een IT-storing, laat een woordvoerder weten. Die heeft invloed op de website en app van de spoorvervoerder. Die werken niet goed of zijn helemaal niet bereikbaar. Reizigers kunnen hun reis daardoor lastig online plannen. De reisinformatie op stationsborden werkt volgens de woordvoerder vooralsnog wel.

Op de website Allestoringen.nl hebben honderden mensen melding gemaakt van problemen met de reisplanner. De storing zit in het IT-systeem van de NS en niet in de brondata, meldt de woordvoerder. Dat betekent dat andere reisplanners, zoals 9292, nog wel werken. Op stations wordt in omroepberichten en via borden naar 9292 verwezen, zegt zij.

Hoelang het duurt voordat de storing is verholpen, is nog niet te zeggen, aldus de woordvoerder.