Belgische veiligheidsdienst: Rusland vrijwel zeker achter drones

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische veiligheidsdiensten stellen dat Rusland zeer waarschijnlijk achter de recente drone-incidenten zit. Dat is woensdagochtend besproken op een voorbereidende vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag, verneemt persagentschap Belga uit goede bron.

Het vliegverkeer op Brussels Airport werd dinsdagavond twee keer onderbroken door de aanwezigheid van drones. Woensdag moesten 54 vluchten worden geannuleerd. Ook de luchthaven van Luik ondervond dinsdagavond hinder. Daarnaast waren er meldingen van drones op de luchtmachtbases van Kleine-Brogel, Schaffen en Florennes.

Er is geen enkel drone-incident waarvoor men met zekerheid kan zeggen dat Moskou erachter zit, maar de elementen die in die richting wijzen, stapelen zich op. In die mate dat alles lijkt te wijzen op "een statelijke actor", hoogstwaarschijnlijk Rusland, zeggen bronnen tegen Belga.

'Iets groters'

"Het is duidelijk dat er iets groters aan de hand is", reageert minister van Defensie Theo Francken (N-VA) op de drone-incidenten dinsdagavond. Hij noemt de operatie "in lijn met hybride technieken die we ook in andere landen zien". De afgelopen tijd waren er drone-incidenten in onder meer Polen, Roemenië en Denemarken. "De hybride dreiging is reëel en ernstig", zei Francken.

In Belgische media wordt de link gelegd met de in Brussel gevestigde financiële instelling Euroclear waar miljarden aan Russische bevroren tegoeden liggen. De Europese Commissie wil dat geld gebruiken als onderpand voor een lening van 140 miljard euro aan Oekraïne. België is daarop tegen en waarschuwt voor eventuele Russische repercussies.