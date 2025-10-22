In een paar minuten in slaap vallen? Deze militaire truc belooft veel, maar de wetenschap tempert de verwachtingen

Op sociale media zweren mensen bij een simpele 'militaire slaapmethode' die je binnen twee minuten in dromenland brengt. Klinkt als een wonder, maar werkt dit wel?

De truc bestaat uit drie eenvoudige stappen die je liggend in bed kunt doen. Begin met het aanspannen en ontspannen van je spieren, van top tot teen. Start bij je voorhoofd, ga door naar je nek, armen, buik en eindig bij je voeten. Daarna focus je op je ademhaling: adem diep in en laat de lucht langzaam ontsnappen, met extra lange uitademingen. Als laatste beeld je je een ontspannende plek in, zoals een zacht strand met de zon op je gezicht of een rustig bos met vogelgezang op de achtergrond.

Het idee komt uit een oud boek over sportprestaties, bedoeld om soldaten te helpen slapen in lastige situaties, zoals in een lawaaierige kazerne of tijdens een veldtocht.

Wat zegt de wetenschap erover?

Helaas, er is geen hard bewijs dat deze exacte methode in twee minuten werkt. Er zijn wel gelijkenissen met wetenschappelijk onderbouwde methoden: ontspanning van de spieren en een correcte ademhaling kunnen je helpen om tot rust te komen. Het verschil? De militaire versie richt zich op wat je zelf kunt beheersen, zoals je lichaam en gedachten, in een omgeving waar je geen grip hebt op dingen als herrie of kou.

Werkt het ook voor jou en mij?

Voor de gemiddelde persoon is supersnel in slaap vallen een sprookje. Als je een normaal slaappatroon hebt, is het heel gewoon om tien tot twintig minuten nodig te hebben om weg te doezelen. Te snel in slaap vallen kan zelfs een teken zijn dat je te weinig slaapt en uitgeput bent.

Toch is de methode onschuldig en kan hij best een handje helpen om sneller te ontspannen. De stappen zijn gebaseerd op goede ideeën uit de slaapwetenschap. Maar pas op: als je je blindstaart op die twee minuten en boos wordt als het niet lukt, zorgt die stress er juist voor dat je langer wakker ligt.