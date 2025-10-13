Kinderen die eindeloos op sociale media scrollen, scoren lager op taal en geheugen

Veel op sociale media zitten tijdens de vroege puberteit gaat samen met meetbaar slechtere prestaties op cognitieve tests. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De effecten zijn vooral zichtbaar bij taalvaardigheid en geheugen.

Wetenschappers van de Universiteit van Californië hebben de gegevens van 6.554 jongeren onder de loep genomen. De jongeren werden vier jaar gevolgd, van hun negende tot dertiende levensjaar. Ze keken specifiek naar hoeveel tijd de kinderen dagelijks op sociale media doorbrachten en hoe hun cognitieve vaardigheden zich ontwikkelden.

De onderzoekers ontdekten drie duidelijke patronen. Ruim de helft van de jongeren (57,6 procent) gebruikte geen of nauwelijks sociale media. Een grote groep (36,6 procent) bouwde het gebruik langzaam op naar gemiddeld 1,3 uur per dag. Een kleinere groep (5,8 procent) ontwikkelde zich tot zware gebruikers met uiteindelijk 3 uur socialmediatijd per dag.

Veel slechtere scores

Vervolgens testten de wetenschappers de cognitieve vaardigheden van alle deelnemers met vijf verschillende tests. Deze maten onder andere leesvaardigheid, woordenschat, geheugen en verwerkingssnelheid.

Beide groepen die sociale media gebruikten, scoorden veel lager dan de groep die er vrijwel van afbleef. Vooral de testen voor woordenschat en geheugen lieten opvallende verschillen zien. Zwaar socialmediagebruik ging gepaard met scores die 4,5 punten lager waren op de geheugentest en bijna 4 punten lager op de woordenschattest.

Verdringing van leertijd

De onderzoekers denken dat sociale media vooral schadelijk zijn omdat ze tijd voor leren verdringen. Uren scrollen betekent uren niet lezen, niet studeren en niet bezig zijn met activiteiten die het brein uitdagen. De specifieke effecten op taal en woordenschat ondersteunen dit idee: deze vaardigheden ontwikkel je juist door veel te lezen en te leren.

De wetenschappers benadrukken wel dat de verschillen relatief klein zijn en dat dit een observationele studie is. Er is dus geen bewijs dat sociale media rechtstreeks intelligentie verminderen. Er is tot nu toe enkel een verband vastgelegd.