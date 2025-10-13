ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noodweer in Mexico eist meer levens

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 17:04
anp131025169 1
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen naar 64. Ook worden nog 65 mensen vermist, meldt persbureau AFP.
Het land werd de afgelopen dagen getroffen door storm Raymond, die leidde tot overstromingen en landverschuivingen. Door hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers en spoelden bruggen en wegen weg. Vooral de staten Veracruz, Hidalgo en Puebla werden getroffen, zegt een woordvoerder.
Pesident Claudia Scheinbaum liet eerder weten dat duizenden militairen zijn ingezet voor reddingsoperaties. Er zijn opvanglocaties geopend voor mensen die hun huis moesten verlaten.
Het land kampt al sinds het begin van het jaar met periodes van hevige regenval. In hoofdstad Mexico-Stad werd de afgelopen tijd een recordhoeveelheid neerslag gemeten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 327557060

Gevaar voor gezondheid én portemonnee: stap niet in de auto met winterjas aan

shutterstock_2528057475

De TV-kijkers zijn bijna allemaal verdwenen

ANP-539087619

Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.

ANP-514256293

Waarom je echt geen water uit plastic flessen moet drinken

anp121025109 1

Timmermans (GroenLinks-PvdA) geïntimideerd in café in Amsterdam

shutterstock_2541978555

Wetenschappers vinden voor het eerst hersencellen die depressie sturen

ANP-507322012

Na 40.000 jaar worden microben wakker in de ontdooiende permafrost

Loading