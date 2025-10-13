Noodweer in Mexico eist meer levens

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen naar 64. Ook worden nog 65 mensen vermist, meldt persbureau AFP.

Het land werd de afgelopen dagen getroffen door storm Raymond, die leidde tot overstromingen en landverschuivingen. Door hevige regenval traden rivieren buiten hun oevers en spoelden bruggen en wegen weg. Vooral de staten Veracruz, Hidalgo en Puebla werden getroffen, zegt een woordvoerder.

Pesident Claudia Scheinbaum liet eerder weten dat duizenden militairen zijn ingezet voor reddingsoperaties. Er zijn opvanglocaties geopend voor mensen die hun huis moesten verlaten.

Het land kampt al sinds het begin van het jaar met periodes van hevige regenval. In hoofdstad Mexico-Stad werd de afgelopen tijd een recordhoeveelheid neerslag gemeten.