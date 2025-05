Koopje van de eeuw: Harvard betaalde 27 dollar voor wat een ware historische schat blijkt te zijn

De universiteit betaalde destijds maar 27,50 dollar voor wat ze dacht dat een simpele kopie was. Nu blijkt het één van de slechts zeven overgebleven originele exemplaren van de Magna Carta te zijn.

De ontdekking werd bij toeval gedaan door een Britse geschiedkundige die vanuit huis door Harvards online archief bladerde. Toen hij het document bekeek, vielen hem direct een aantal bijzondere details op: de schrijfstijl, de grote 'E' aan het begin van de tekst, en zelfs de afmetingen klopten precies met andere bekende originelen. Hij contacteerde meteen een collega, die zijn vermoedens bevestigde.

Dat is best wel bijzonder. De Magna Carta is niet zomaar een oud document. Het wordt gezien als de eerste wet in de westelijke geschiedenis die de macht van koningen inperkte. Voor het eerst werd op papier gezet dat ook een koning zich aan de wet moest houden. Hij kon niet zomaar iemands bezit afpakken of mensen in de gevangenis gooien zonder eerlijk proces.