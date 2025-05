Schoof: teleurstellend dat overleg Istanbul tot niets heeft geleid

TIRANA (ANP) - Minister-president Dick Schoof vindt het "buitengewoon teleurstellend" dat het overleg tussen Oekraïne en Rusland is geëindigd zonder dat er stappen zijn gezet. "Ik heb niet de indruk dat daar heel veel gebeurd is", zei hij in de marge van een top van de Europese Politieke Gemeenschap vrijdag in de Albanese hoofdstad Tirana.

Het was volgens Schoof "echt een moment" voor de Russische regering geweest om te laten zien dat ze het streven naar vrede en een staakt-het-vuren serieus neemt. Het is nu belangrijk dat de druk op Moskou verder wordt opgevoerd met meer sancties, zei de premier.

Schoof hoopt dat de Amerikaanse president Donald Trump "meer druk op Poetin gaat zetten om echt aan die onderhandelingstafel te komen".