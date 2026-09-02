Krabben aan een muggenbult of korstje mag niet — maar waarom jeukt het dan zo?

De opdracht is even simpel als onhaalbaar: niet krabben. Elke ouder zegt het, elke huisarts zegt het, en toch zit vrijwel iedereen bij het eerste zoemgeluid van de zomer weer met bloedende vingernagels in bed. Waarom is die jeuk zo onweerstaanbaar — en waarom lijkt krabben eerst zo bevredigend en daarna zo funest? De wetenschap heeft er inmiddels een verrassend precies antwoord op.

Het is niet de mug, het is jouw eigen lichaam

Als een mug (altijd een vrouwtje, mannetjes prikken niet) haar zuigsnuit in je huid steekt, spuit ze eerst een beetje speeksel in met een antistollingsmiddel. Daar zitten lichaamsvreemde eiwitten in. Je immuunsysteem herkent die als indringer en stuurt de mestcellen erop af — een soort huidsoldaten. Die mestcellen strooien vervolgens met histamine, en dát is de stof die alles doet: bloedvaten verwijden, vocht in de huid brengen (de bult), en vooral de jeukzenuwen prikkelen. De mug zelf is dan allang weer weg. De ellende die je voelt, veroorzaak je met je eigen afweer.

Ook een genezend korstje jeukt om diezelfde reden. Onder een wondje zijn ontstekingscellen aan het opruimen en herstellen, en die scheiden stofjes uit die je jeukzenuwen extra gevoelig maken. De jeuk is in feite een bijwerking van de reparatie.

Waarom jeuk überhaupt bestaat

Jeuk is geen ontwerpfout. Het is een waarschuwingssignaal: er zit iets op of onder je huid dat er niet hoort. Krabben en wrijven is de evolutionaire reflex om die indringer — een teek, een luis, een stukje speeksel van een mug — er weer af te schrapen. Vandaar dat de neiging zo krachtig is: je lichaam probeert je te helpen.

Alleen: bij een muggenbult zit het "gevaar" niet meer aan de buitenkant. Het zit al ónder je huid, en je nagels kunnen er niet bij.

Waarom krabben het erger maakt

Toegeven aan de jeuk voelt fantastisch, en daar is een reden voor. Als je krabt, activeer je namelijk pijnzenuwen. De hersenen reageren daarop met een dosis serotonine — dezelfde stof die pijn dempt en een klein geluksgevoel geeft. Dat is de "aah"-sensatie.

Het probleem: onderzoekers van de Washington University toonden aan dat serotonine in het ruggenmerg ook overspringt naar de zenuwcellen die juist jeuk versterken. Je hebt jezelf dus keurig gedempt voor de pijn van je eigen nagels — en tegelijk de jeuk opgedraaid. Krabben beschadigt bovendien de huid, waardoor mestcellen nóg meer histamine loslaten. Zo ontstaat de befaamde jeuk-krab-jeukspiraal: elke krabsessie levert kortstondig verlichting en een kwartier later meer jeuk dan ervoor.

Bij een korstje komt er nog iets bij: openkrabben maakt de wond weer vers, laat bacteriën binnen en kan het litteken vergroten. Een korstje dat je met rust laat, is meestal binnen anderhalve week weg. Een korstje waar je aan blijft peuteren, kan wekenlang aanslepen.

Wat wél werkt tegen de jeuk

Een paar dingen doen aantoonbaar meer dan alleen wilskracht:

Koelen met een ijsblokje of koud washandje. Kou remt de zenuwsignalen en vernauwt de bloedvaten, waardoor de bult minder opzwelt.

Een antihistaminicum-gel of -tablet uit de drogisterij. Die blokkeert precies de receptoren waar de histamine op inwerkt.

Warmte (kort, met een lepeltje uit heet water of een speciaal jeukpennetje). Warmte breekt histamine af en kan de jeuk minutenlang uitschakelen.

De bult of het korstje afplakken met een pleister. Uit het zicht, uit de nagels.

Afleiding. Klinkt flauw, maar jeuk is voor een groot deel een brein-fenomeen: als je aandacht ergens anders zit, voelt het minder.

En, minder sexy: de tijd uitzitten. Een gewone muggenbult is na een dag of drie weg, een korstje in ongeveer een week — mits je eraf blijft.

Waarom je hand tóch weer naar die bult schiet

Krabben is niet alleen een reflex, het is licht verslavend. Hersenscans laten zien dat krabben dezelfde beloningscircuits activeert die ook oplichten bij lekker eten of aandacht van een geliefde. Je krijgt een schepje dopamine cadeau. Dat verklaart waarom je jezelf betrapt op krabben terwijl je weet dat het niet mag: het is niet dom, het is een chemisch dealtje dat je brein razendsnel sluit.

Enige troost: nu je weet wat er onder je huid gebeurt — de mestcellen die histamine spuiten, de serotonine die de jeuk juist versterkt, de dopamine die je een schouderklopje geeft voor het krabben dat de bult over een uur nog erger maakt — kun je jezelf tenminste met een beetje kennis om de tuin leiden. Handen op de dekens. IJsklontje erbij. Even doorbijten.

De mug is de dader. De jeuk is jouw eigen werk. En het krabben is verraad.

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