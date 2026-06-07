Een steek in de zomer is zelden onschuldig én zelden gevaarlijk. Hoe herkent u de dader, wat helpt echt tegen jeuk en wanneer is bellen met 112 levensreddend?
De zomer is begonnen en daarmee ook het seizoen van rode bultjes, jeukende plekken en plotselinge pijnscheuten. Wie deze week in de tuin zit of het raam openzet, deelt het terrein met muggen
, wespen, teken, dazen en steeds vaker met exoten als de tijgermug en de Aziatische hoornaar. De eerste vraag na een steek is daarom geen medische, maar een entomologische: welk beest was het eigenlijk?
Nederland is lang verwend geweest zonder mugoverdraagbare ziekten. Door klimaatverandering moeten we waakzamer worden.
Dat onderscheid bepaalt namelijk wat u moet doen. Bij een mug, wesp of hoornaar volstaat in vrijwel alle gevallen koeling: een nat washandje, een ijsklontje in een doek of een zalfje met menthol of aloë vera. Bij erge jeuk kan een hooikoortstablet (antihistaminicum
) de afweerreactie temperen. Een bijensteek vraagt om één extra handeling: schraap de achtergebleven angel met een nagel of mesje weg, knijp er niet in. Een tekenbeet vereist juist géén zalfjes of alcohol, maar een puntig pincet of tekentang die de teek recht uit de huid trekt — en daarna drie maanden alertheid op een rode kring of koorts.
Wat de cijfers leren
Klimaatverandering verschuift de Nederlandse insectenkaart. De tijgermug is sinds 2016 herhaaldelijk in ons land opgedoken en het Westnijlvirus wordt sinds 2020 in Nederland aangetroffen. Het RIVM registreert jaarlijks ruim een miljoen tekenbeten, waarvan een deel leidt tot de ziekte van Lyme. Ongeveer 3 procent van de Nederlanders is allergisch voor wespen- of bijengif; voor hen kan één steek levensbedreigend zijn. In mastjaren — wanneer eiken extreem veel eikels laten vallen — explodeert de muizenpopulatie, en daarmee een jaar later het aantal besmette teken.
Wanneer 112?
De grens tussen ongemak en noodgeval is helder.
Een bult van tien centimeter op de steekplek blijft een lokale reactie. Maar bij een dikke tong, gezwollen hals, benauwdheid of duizeligheid telt elke minuut: bel 112 en help bekenden zo nodig met hun EpiPen. Hetzelfde geldt voor een wesp die via een blikje cola in de mond verdwijnt — de zwelling kan binnen minuten de luchtweg afsluiten. De gouden zomerregel blijft dus de saaiste: kijk altijd even in uw glas voor u drinkt.
De belangrijkste regel na een steek: blijf eraf — wie de bult openhaalt, zet de deur open voor bacteriën.