Zeven Europese steden waar je een maand goedkoop kunt wonen

Een maand ergens anders wonen kan goedkoper zijn dan thuisblijven. Zeven Europese steden bewijzen het.

Een maand in een appartement in plaats van een hotel: die manier van reizen wint terrein onder gepensioneerden en digitale nomaden. In zeven Europese steden blijft de huur onder € 75 per nacht en zijn eten en vervoer betaalbaarder dan in Amsterdam.

Voor de prijs van twee weken hotel in Amsterdam huur je in Tirana een hele maand een appartement, met geld over voor uit eten.

Zo werkt het financieel

Alle bedragen zijn richtprijzen voor maandverhuur, tegen de eurokoers van 1 september 2026. Wie langer blijft, kan onderhandelen.

Krakau, Polen

De klassieker. Een appartement in Kazimierz, de oude Joodse wijk, kost bij maandverhuur rond €45 per nacht. Alles op loopafstand, snel internet en soepel openbaar vervoer. Ideaal om cultuur te combineren met Wieliczka of Auschwitz-Birkenau.

Broughty Ferry, Schotland

Edinburgh is te duur voor een lang verblijf; Broughty Ferry is het alternatief. Dit oude vissersdorp aan de Firth of Tay ligt vijf treinminuten van Dundee, met kasteelmuseum en strandpromenade. In het laagseizoen vanaf enkele tientallen euro's per nacht. Zelfs in mei blijft een dikke jas nodig.

Tirana, Albanië

De goedkoopste van de zeven. In Blloku — vroeger afgesloten voor gewone Albanezen, nu uitgaanswijk — kost een maandappartement €25 tot €35 per nacht. Twee cappuccino's met muffin en croissant: rond €5. Vlakke stad, snel internet, spotgoedkope bussen. Veel musea nemen alleen contant geld en op terrassen wordt stevig gerookt.

Riga, Letland

Een van 's werelds grootste verzamelingen art-nouveaugevels en beduidend rustiger dan andere Europese hoofdsteden. Bij maandverhuur in de historische kern blijven appartementen rond €75 per nacht. De centrale markt in oude zeppelinhallen maakt zelf koken aantrekkelijk. Openbaar vervoer is nauwelijks nodig — bijna alles is op loopafstand.

Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

De Bosnische hoofdstad is nog geen massabestemming en dat is de charme. Een appartement aan de Miljacka, tegenover bazaarwijk Baščaršija, kost bij maandverhuur rond €40 per nacht. Dagelijkse totale uitgaven per persoon inclusief verblijf: circa €35. Van belegering tot Ottomaanse en Habsburgse geschiedenis is er meer te zien dan een maand toestaat.

Cagliari, Sardinië

Zon zonder Toscaanse prijzen. In het middeleeuwse Castello — op een kalkstenen heuvel boven de stad — kost een appartement bij maandverhuur circa €45 per nacht. Twee cappuccino's plus een cornetto blijven onder €6. Poetto is een acht kilometer lang stadsstrand op zo'n twintig busminuten. Voor Nora en UNESCO-nuraghe Su Nuraxi is een huurauto handiger dan de bus. Castello kent veel hellingen.

Belgrado, Servië

De verrassing van het lijstje. Een centrumappartement kost bij maandverhuur circa €35 per nacht. Sinds 1 januari 2025 is het stedelijk openbaar vervoer volledig gratis voor iedereen, tourist én bewoner. Bussen, trams, trolleybussen en stadstrein BG Voz rijden zonder kaartje; alleen expresminibussen naar de luchthaven zijn betaald. Houd rekening met de heuvels.

Belgrado is de grootste Europese stad met volledig gratis stadsvervoer — een maandverblijf wordt zo tientallen euro's goedkoper.

Wat kost een maand?

Stad Appartement per maand Tirana circa €740 Belgrado circa €1.050 Sarajevo circa €1.200 Krakau circa €1.350 Cagliari circa €1.350 Broughty Ferry circa €1.650 (laagseizoen) Riga circa €2.200

Reken €400 tot €900 per persoon extra voor eten en vervoer. Zelfs Riga blijft ruim onder de prijs van een Amsterdamse Airbnb.

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