ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeven Europese steden waar je een maand goedkoop kunt wonen

Samenleving
door Désirée du Roy
woensdag, 02 september 2026 om 6:26
shutterstock_2693122679

Een maand ergens anders wonen kan goedkoper zijn dan thuisblijven. Zeven Europese steden bewijzen het.
Een maand in een appartement in plaats van een hotel: die manier van reizen wint terrein onder gepensioneerden en digitale nomaden. In zeven Europese steden blijft de huur onder € 75 per nacht en zijn eten en vervoer betaalbaarder dan in Amsterdam.
Voor de prijs van twee weken hotel in Amsterdam huur je in Tirana een hele maand een appartement, met geld over voor uit eten.

Zo werkt het financieel

Alle bedragen zijn richtprijzen voor maandverhuur, tegen de eurokoers van 1 september 2026. Wie langer blijft, kan onderhandelen.

Krakau, Polen

De klassieker. Een appartement in Kazimierz, de oude Joodse wijk, kost bij maandverhuur rond €45 per nacht. Alles op loopafstand, snel internet en soepel openbaar vervoer. Ideaal om cultuur te combineren met Wieliczka of Auschwitz-Birkenau.

Broughty Ferry, Schotland

Edinburgh is te duur voor een lang verblijf; Broughty Ferry is het alternatief. Dit oude vissersdorp aan de Firth of Tay ligt vijf treinminuten van Dundee, met kasteelmuseum en strandpromenade. In het laagseizoen vanaf enkele tientallen euro's per nacht. Zelfs in mei blijft een dikke jas nodig.

Tirana, Albanië

De goedkoopste van de zeven. In Blloku — vroeger afgesloten voor gewone Albanezen, nu uitgaanswijk — kost een maandappartement €25 tot €35 per nacht. Twee cappuccino's met muffin en croissant: rond €5. Vlakke stad, snel internet, spotgoedkope bussen. Veel musea nemen alleen contant geld en op terrassen wordt stevig gerookt.

Riga, Letland

Een van 's werelds grootste verzamelingen art-nouveaugevels en beduidend rustiger dan andere Europese hoofdsteden. Bij maandverhuur in de historische kern blijven appartementen rond €75 per nacht. De centrale markt in oude zeppelinhallen maakt zelf koken aantrekkelijk. Openbaar vervoer is nauwelijks nodig — bijna alles is op loopafstand.

Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

De Bosnische hoofdstad is nog geen massabestemming en dat is de charme. Een appartement aan de Miljacka, tegenover bazaarwijk Baščaršija, kost bij maandverhuur rond €40 per nacht. Dagelijkse totale uitgaven per persoon inclusief verblijf: circa €35. Van belegering tot Ottomaanse en Habsburgse geschiedenis is er meer te zien dan een maand toestaat.

Cagliari, Sardinië

Zon zonder Toscaanse prijzen. In het middeleeuwse Castello — op een kalkstenen heuvel boven de stad — kost een appartement bij maandverhuur circa €45 per nacht. Twee cappuccino's plus een cornetto blijven onder €6. Poetto is een acht kilometer lang stadsstrand op zo'n twintig busminuten. Voor Nora en UNESCO-nuraghe Su Nuraxi is een huurauto handiger dan de bus. Castello kent veel hellingen.

Belgrado, Servië

De verrassing van het lijstje. Een centrumappartement kost bij maandverhuur circa €35 per nacht. Sinds 1 januari 2025 is het stedelijk openbaar vervoer volledig gratis voor iedereen, tourist én bewoner. Bussen, trams, trolleybussen en stadstrein BG Voz rijden zonder kaartje; alleen expresminibussen naar de luchthaven zijn betaald. Houd rekening met de heuvels.
Belgrado is de grootste Europese stad met volledig gratis stadsvervoer — een maandverblijf wordt zo tientallen euro's goedkoper.

Wat kost een maand?

StadAppartement per maand
Tiranacirca €740
Belgradocirca €1.050
Sarajevocirca €1.200
Krakaucirca €1.350
Cagliaricirca €1.350
Broughty Ferrycirca €1.650 (laagseizoen)
Rigacirca €2.200
Reken €400 tot €900 per persoon extra voor eten en vervoer. Zelfs Riga blijft ruim onder de prijs van een Amsterdamse Airbnb.
Meer weten?

Lees ook

Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristenDit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen
Nederland zit qua vrije dagen dichter bij de VS dan bij FrankrijkNederland zit qua vrije dagen dichter bij de VS dan bij Frankrijk
Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustusZoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 462928311

Check je portemonnee: Misschien heb jij wel een twee-euromunt die duizenden euro's waard is

shutterstock_2571073875

Wie je nooit laat uitpraten is meestal geen narcist, maar iets veel gewoners

anwb-nu-30-procent-duurder

ANWB Energie verhoogt je gasprijs 30% vlak voor het stookseizoen — zoveel betaal je nu meer en dit kun je doen

192509726_m

Italiaanse kaasmaakster spreekt schande over Nederlandse supermarktburrata, en wat is het verschil eigenlijk met mozzarella?

hoge raad badr hari moet celstraf uitzitten1486468091

'Kickbokser Badr Hari opgepakt in Amsterdam'

label-g-huis-illustratie

Zoveel meer betaal je dit stookseizoen in een label-G-woning dan in label A

Loading