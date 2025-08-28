Wereldtopper Obiri doet mee aan Dam tot Damloop

AMSTERDAM (ANP) - Hellen Obiri doet op 21 september mee aan de 39e editie van de Dam tot Damloop. De Keniaanse won de marathons van Boston en New York. Ze werd tweemaal wereldkampioene op de 5000 meter en pakte ook twee keer zilver op die afstand op de Olympische Spelen.

"Ik kijk er echt naar uit om voor het eerst mee te doen aan de Dam tot Damloop" , laat ze via de organisatie weten. "Het is alweer jaren geleden dat ik in Nederland heb gelopen. Mijn training verloopt erg goed en ik ga mijn uiterste best doen en hoop dat ik een goede run kan neerzetten voor de mensen die ons komen aanmoedigen."

Obiri ziet Mizan Alem als concurrente voor de eindzege. De Ethiopische verbeterde vorig jaar het wereldrecord op de 10 kilometer. Ook de Keniaanse zussen Purity en Caroline Gitonga hebben hun deelname toegezegd.