ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wereldtopper Obiri doet mee aan Dam tot Damloop

Sport
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 15:48
anp280825145 1
AMSTERDAM (ANP) - Hellen Obiri doet op 21 september mee aan de 39e editie van de Dam tot Damloop. De Keniaanse won de marathons van Boston en New York. Ze werd tweemaal wereldkampioene op de 5000 meter en pakte ook twee keer zilver op die afstand op de Olympische Spelen.
"Ik kijk er echt naar uit om voor het eerst mee te doen aan de Dam tot Damloop" , laat ze via de organisatie weten. "Het is alweer jaren geleden dat ik in Nederland heb gelopen. Mijn training verloopt erg goed en ik ga mijn uiterste best doen en hoop dat ik een goede run kan neerzetten voor de mensen die ons komen aanmoedigen."
Obiri ziet Mizan Alem als concurrente voor de eindzege. De Ethiopische verbeterde vorig jaar het wereldrecord op de 10 kilometer. Ook de Keniaanse zussen Purity en Caroline Gitonga hebben hun deelname toegezegd.
Vorig artikel

Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

Volgend artikel

Kun je straks eenvoudig zonder bril? Nieuwe behandeling in de maak zonder laseroperatie

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

Low-Res_Spicomellus afer

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien