Lekker later betalen? Pas toch maar op, zeggen onderzoekers

Die handige optie om je aankoop in termijnen te betalen blijkt een keerzijde te hebben. Nieuw onderzoek laat zien dat mensen met depressie, angststoornissen en trauma vaker gebruikmaken van 'koop nu, betaal later'-diensten.

Je kent ze wel: Klarna, Riverty, Billink. Bij steeds meer webshops kun je je bestelling afrekenen zonder direct te betalen. Het geld wordt pas later van je rekening afgeschreven, of je betaalt in termijnen. Handig als je krap zit, zou je denken. Maar onderzoekers slaan alarm.

Van 2100 Amerikanen die deelnamen aan een langlopend onderzoek naar mentale gezondheid,had ongeveer 16 procent, zo'n 341 mensen, het afgelopen jaar minstens één keer gebruikgemaakt van een 'koop nu, betaal later'-dienst. De onderzoekers ontdekten dat mensen met depressie, angstklachten of posttraumatische stress veel vaker deze betaalmethode gebruikten. Ook jongeren en vrouwen bleken vaker voor uitgesteld betalen te kiezen.

De kip of het ei?

Nu komt de lastige vraag: wat is hier oorzaak en wat is gevolg? De onderzoekers houden twee mogelijkheden open. Enerzijds kunnen psychische problemen ervoor zorgen dat mensen moeite hebben met financiële beslissingen. Impulsaankopen liggen dan op de loer, en de drempel om iets te kopen wordt een stuk lager als je niet meteen hoeft af te rekenen.

Anderzijds kan het ook precies andersom werken. Financiële stress door opgestapelde rekeningen en betalingsachterstanden kan juist bijdragen aan het ontstaan of verergeren van psychische klachten. Waarschijnlijk is het een combinatie van beide.

Waarom is dit zorgwekkend?

Het probleem is dat deze betaalmethode de drempel om geld uit te geven flink verlaagt. Je voelt de pijn van betalen niet direct, waardoor je eerder geneigd bent om aankopen te doen die je eigenlijk niet kunt veroorloven. Voor mensen die al worstelen met hun mentale gezondheid, en daardoor mogelijk kwetsbaarder zijn voor impulsieve beslissingen, kan dit een gevaarlijke combinatie zijn.