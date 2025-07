Mars blijkt natter dan gedacht: er werden duizenden kilometers aan rivierbeddingen ontdekt

Wetenschappers hebben in een relatief onverkend gebied van Mars meer dan 15.000 kilometer aan oude rivierstructuren in kaart gebracht. Dat doet ze denken dat het er miljarden jaren geleden aanzienlijk natter aan toe ging dan tot nu toe werd aangenomen.

De structuren bevinden zich in Noachis Terra, een uitgestrekte regio in het zuiden van Mars. In tegenstelling tot andere gebieden op de planeet, zijn daar nauwelijks klassieke rivierdalen te vinden. Toch vonden onderzoekers er duizenden zogeheten "slingerende fluviale ruggen". Dat zijn verhoogde lijnen die het overblijfsel zijn van oude rivierbeddingen.

Volgens de onderzoekers van de Britse Open University, die hun bevindingen deze week voorstelden op een bijeenkomst van de Royal Astronomical Society, geven deze ruggen aan dat het water op Mars niet zomaar even kwam opzetten. De omvang en verspreiding van de structuren wijzen erop dat het om langdurige neerslag ging, zeggen ze. Geen incidentele smeltwaterstromen, maar regen die over langere tijd rivieren voedde.

Meanderende rivieren, net als op aarde

De onderzoekers gebruikten onder meer beelden van NASA’s HiRISE-camera en hoogtegegevens van de Mars Orbiter Laser Altimeter om het netwerk nauwkeurig in kaart te brengen. Daarbij viel op dat veel van de ruggen een duidelijk bochtig verloop hadden, met meanders zoals we die kennen van aardse rivieren.

Dat is een flinke draai aan het klassieke Marsverhaal. Tot nu toe werd gedacht dat de planeet in het verre verleden koud en droog was, met hier en daar wat water afkomstig van smeltende ijskappen. Maar de nieuw ontdekte riviernetwerken, die in sommige gevallen honderden kilometers lang zijn, lijken eerder op wat we op aarde zien in oude stroomgebieden.