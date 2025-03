Marsrover vindt grootste organische moleculen tot nu toe op rode planeet

Een ontdekking op Mars zorgt voor nieuwe vragen over mogelijk leven in het verre verleden. De Curiosity-rover van NASA heeft de grootste organische verbindingen ooit op de rode planeet aangetroffen in een 3,7 miljard jaar oud gesteente.

Het gaat om zogeheten lange-keten alkanen, die werden gevonden in het oude Yellowknife Bay gebied. Dit was ooit een meer waarin alle bouwstenen voor leven aanwezig waren toen Mars nog warmer en vooral natter was.

De ontdekte stoffen, waaronder decaan, undecaan en dodecaan, zijn verwant aan vetzuren die we kennen als essentiële onderdelen van celwanden bij aardse levensvormen. Wel is voorzichtigheid geboden: deze moleculen kunnen ook ontstaan door chemische processen zonder tussenkomst van leven.

Even aantal koolstofatomen

Opvallend detail: net als bij aardse organismen lijken de gevonden stoffen een voorkeur te hebben voor een even aantal koolstofatomen. Op aarde komt dit door enzymen die vetzuren opbouwen in stapjes van twee koolstofatomen tegelijk. Maar met slechts drie verschillende moleculen is dit patroon nog te zwak om harde conclusies te trekken.

De vondst toont in elk geval aan dat organische sporen heel lang bewaard kunnen blijven in Martiaans gesteente. Dit vergroot de kans dat we ooit bewijs vinden van mogelijk leven, mocht dat er ooit geweest zijn.

Monsters naar de aarde brengen

Vervolgonderzoek is essentieel. De rover heeft nog een tweede monster van hetzelfde gesteente dat onderzocht kan worden op nog grotere organische verbindingen. Voor definitief uitsluitsel zijn echter grondige analyses op aarde nodig. Die kunnen pas plaatsvinden als er monsters van Mars naar de aarde worden gebracht. NASA plant een zogenoemde ‘sample return’-missie, maar wanneer die plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

De Curiosity-rover verkent al sinds 2012 de oppervlakte van de rode planeet. Eerder vond het voertuig al kleinere organische moleculen, maar dit is de eerste keer dat zulke grote verbindingen zijn aangetroffen.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences