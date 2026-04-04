Duizenden bij steundemonstratie voor burgemeester Saint-Denis

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 19:58
SAINT-DENIS (ANP/AFP) - In de Parijse voorstad Saint-Denis zijn duizenden mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan de nieuwe burgemeester Bally Bagayoko. Die kreeg na zijn verkiezingswinst vorige maand te maken met racistische berichten en riep daarom op tot een protest tegen racisme.
De 52-jarige Bagayoko is lid van het uiterst linkse La France Insoumise (LFI). Hij is een zwarte Fransman van Malinese afkomst en kreeg direct na de verkiezingen racistische berichten op sociale media. Maar ook op de nationale televisie werd hij in een conservatieve talkshow openlijk vergeleken met primitieve stamhoofden en apen.
Dat leidde tot woede in Saint-Denis, met zo'n 150.000 inwoners de grootste voorstad van Parijs. Demonstranten verzamelden zich zaterdag bij het stadshuis. Ook vakbonden, muziekbands en landelijke politici sloten zich aan bij het protest.
Parijse aanklagers hebben een onderzoek geopend naar mogelijke racistische beledigingen in de talkshow van CNews.
