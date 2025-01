Onderzoek: Wie veel gezichten trekt, wordt sneller aardig gevonden

Mensen die hun emoties duidelijk tonen via gezichtsuitdrukkingen worden over het algemeen als aangenamer ervaren dan mensen die een 'pokerface' hebben. Dit blijkt uit onderzoek dat deze week werd gepubliceerd in Scientific American.

Het onderzoeksteam liet 52 deelnemers via videochat in gesprek gaan met een onderzoeker die zich voordeed als gesprekspartner. De deelnemers werden geconfronteerd met uitdagende sociale situaties, zoals het moeten reageren op een slechte grap of het onderhandelen over een beloning. Daarnaast werden meer dan 1.300 mensen gefilmd tijdens natuurlijke gesprekken.

Wat bleek? Mensen die veel verschillende gezichtsuitdrukkingen lieten zien werden consequent als sympathieker beoordeeld. Dit gold niet alleen voor vrolijke gezichten; ook andere expressies droegen bij aan de waardering. De onderzoekers denken dat dit komt doordat expressieve mensen makkelijker 'te lezen' zijn, wat vertrouwen wekt.

Evolutionair begrijpelijk

Gemiddeld maakt iemand tijdens een gesprek maar liefst 101 verschillende gezichtsbewegingen per minuut. Deze expressiviteit blijkt een persoonlijkheidskenmerk te zijn dat redelijk constant blijft, ongeacht de situatie. Extraverte en zorgelijke mensen, maar ook mensen die het graag anderen naar de zin maken, zijn over het algemeen expressiever.

Evolutionair gezien is dit begrijpelijk. In de vroege menselijke geschiedenis was sociale binding letterlijk een kwestie van leven of dood; wie er alleen voor stond had het zwaar. Eigenschappen die hielpen bij het opbouwen van relaties werden daarom doorgegeven aan volgende generaties.

Steek je masker weg

De onderzoekers raden aan om je 'pokerface' te bewaren voor het casino. In het dagelijks leven kan het juist lonen om je gezicht de vrije loop te laten, ook al voelt dat misschien kwetsbaar. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom sommige mensen van nature minder expressief zijn, en of er alternatieve manieren zijn om sympathiek over te komen.

Bron: Scientific American