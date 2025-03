Onderzoekers ontdekken maar liefst 128 (!) nieuwe manen rond Saturnus

Saturnus is nu officieel de planeet met de meeste manen in ons zonnestelsel. Een team wetenschappers heeft maar liefst 128 nieuwe manen ontdekt, waardoor het totale aantal op 274 komt. Dat is een indrukwekkende voorsprong op Jupiter, die ‘slechts’ 95 manen heeft.

Deze ontdekking komt niet uit de lucht vallen. Tussen 2019 en 2021 vingen astronomen al de eerste glimpen op van 62 nieuwe manen rond Saturnus. In 2023 besloot een onderzoeksteam de zaak grondiger aan te pakken.

Gedurende drie opeenvolgende maanden richtten ze hun telescopen op specifieke delen van de hemel. Dat geduld werd beloond met deze spectaculaire vondst.

Niet als onze maan

In tegenstelling tot onze eigen maan zijn deze nieuwkomers geen grote, mooie bollen. De hemellichamen zijn kleine, onregelmatig gevormde brokstukken. De manen zijn vaak niet groter dan een paar kilometer.

Het vermoeden is dat Saturnus deze objecten lang geleden met zijn zwaartekracht heeft ingevangen, in de vroege jaren van ons zonnestelsel. Botsingen hebben ze daarna in kleinere stukken gebroken.

Onderzoek loopt nog

Voor wie meer wil weten: een studie waarin 64 van deze manen tot in detail worden beschreven, is ingediend bij het vakblad Planetary Science Journal. De voorpublicatie staat al online op arXiv, maar de studie moet nog aan collegiale toetsing worden onderworpen.

Bron: Science Alert