Ken jij deze levensreddende functie in moderne auto's?

In moderne auto’s gebruik je geen hendel meer om de handrem te activeren, maar een knop in de middenconsole. Wat veel mensen niet weten, is dat deze elektronische parkeerrem ook als noodrem werkt.

Net als de ouderwetse handrem zorgt de elektrische variant ervoor dat de achterwielen worden vastgezet bij het parkeren. Dit voorkomt dat de auto wegrolt op een helling. In veel auto’s kun je instellen dat de parkeerrem automatisch aangaat zodra je de motor uitzet.

Noodstop zonder slippen

De klassieke handrem is bijna overal verdwenen in nieuwe auto's, maar fabrikanten hebben een nieuwe functie toegevoegd. Veel mensen denken dat een noodstop met de handrem niet meer mogelijk is, maar dat klopt niet. Druk je tijdens het rijden op de knop met het remsymbool, dan remt de auto af, zelfs op hoge snelheid.

Dit gebeurt op een gecontroleerde manier. In plaats van dat alleen de achterwielen blokkeren en de auto gaat slippen, grijpt het ABS-systeem in. De auto remt met tussenpozen op alle wielen, waardoor hij stabiel blijft. Bij sommige modellen gaan de alarmlichten automatisch aan om andere weggebruikers te waarschuwen. De auto komt hierdoor veilig tot stilstand.

Ook passagiers kunnen de noodrem gebruiken

Deze extra functie kan in noodsituaties levens redden. Werkt het gewone remsysteem niet? Dan biedt de handrem een alternatief. Ook een bijrijder kan ingrijpen als de bestuurder niet meer kan reageren, bijvoorbeeld als de bestuurder onwel wordt. De knop zit op een centrale plek, zodat hij makkelijk te bedienen is.

Wil je weten of jouw auto deze functie heeft? Kijk dan in de handleiding bij het hoofdstuk over de parkeerrem. Je kunt het ook voorzichtig testen op een rustige weg bij ongeveer 50 km/u als er niemand in de buurt is. Zodra je de knop indrukt, voel je hoe de auto afremt. Nog een keer drukken stopt het proces.

Bron: AD