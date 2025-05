Google-moederbedrijf Alphabet opvallende verliezer op Wall Street

NEW YORK (ANP) - Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft woensdag een opvallend koersverlies geleden op de beurs in New York. Beleggers schrokken van opmerkingen van een Apple-directeur die twijfel zaaien over het voortbestaan van een lucratieve overeenkomst tussen de zoekmachinegigant en de iPhone-maker. Ze zetten het aandeel van Alphabet ruim 7 procent lager.

De aandelenhandel op Wall Street verliep verder wisselvallig na het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente zoals verwacht niet aanpaste. De koepel van centrale banken zei dat de risico's op een hogere werkloosheid en inflatie toenemen.

De belangrijkste graadmeters verloren kort na het besluit terrein, maar eindigden toch in de plus. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 5631,27 punten na een wisselvallige handelssessie. De Dow-Jonesindex klom 0,7 procent tot 41.113,97 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,3 procent tot 17.738,16 punten.