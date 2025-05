Zutphens college en 35 omwonenden bij avond over asiellocatie

ZUTPHEN (ANP) - Bij de informatieavond over de nieuwe asiellocatie in Zutphen waren het voltallige college en 35 direct omwonenden aanwezig, zei wethouder Rick Verschure na afloop. De meeste mensen hadden hij en burgemeester Wimar Jaeger bij het uitdelen van de uitnodigingen aan de deur dinsdagavond al gesproken. Het was ook nu weer "waardevol om één op één met mensen in gesprek te gaan", aldus de asielwethouder.

De avond was alleen voor genodigde omwonenden, anderen waren niet welkom in het oude stadhuis. Buiten waren voor en even na aanvang tientallen geïnteresseerden of nieuwsgierigen, de sfeer was rustig. Eén vrouw had een Nederlandse vlag met 'genoeg is genoeg' bij zich. Volgens haar doet Zutphen al voldoende met een ander azc voor zevenhonderd mensen en de opvang van Oekraïners.

Bij de nog te bouwen locatie aan de Boggelderenk kunnen asielzoekers, na een eerste aanmelding in Ter Apel, de eerste weken van hun asielaanvraag doorlopen. Er komt plek voor 250 mensen die daar gemiddeld drie en maximaal zes weken verblijven voor ze naar een regulier azc gaan.