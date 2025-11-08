Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

Deelnemers aan een onderzoek waarin semaglutide in pilvorm getest werd, verloren gemiddeld ruim 13 procent van hun lichaamsgewicht. Dat is vergelijkbaar met de resultaten van de injecteerbare variant.

Semaglutide is een medicijn dat het GLP-1 hormoon nabootst, een stof die je lichaam normaal aanmaakt na het eten. Dit hormoon zorgt ervoor dat je je langer vol voelt en minder trek hebt. Huidige versies worden wekelijkse ingespoten onder de huid. Ze zijn bekend onder merknamen als Wegovy en Ozempic . Maar veel mensen zijn geen fan van naalden, dus werken onderzoekers aan een pil die hetzelfde doet.

Een pilletje per dag

Het nieuwe onderzoek testte een pil van 25 milligram die je eenmaal per dag slikt. Zo’n 200 mensen kregen de pil, nog eens een honderdtal kreeg een placebo. Iedereen kreeg ook begeleiding bij gezonder eten en meer bewegen.

Mensen die de semaglutide-pil slikten, verloren gemiddeld 13,6 procent van hun gewicht in 71 weken. In de placebogroep was dat slechts 2,2 procent. Nog opvallender: bijna 30 procent van de mensen op semaglutide verloor zelfs meer dan een vijfde van hun gewicht. Bij placebo lukte dit bijna nooit. De onderzoekers zeggen in hun studie dat deze resultaten vergelijkbaar zijn met de injecteerbare versie.

Bijwerkingen vooral in de maag

Net als bij de injectie kregen veel gebruikers echter last van hun maag en darmen. Driekwart meldde klachten zoals misselijkheid of braken, tegenover 42 procent in de placebogroep. Gelukkig waren deze klachten meestal mild en tijdelijk. Misselijkheid duurde gemiddeld 13 dagen.