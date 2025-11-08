ECONOMIE
Doden en veel gewonden na tornado in Brazilië

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 8:03
BRASILIA (ANP/AFP) - Een tornado heeft een ravage aangericht en veel slachtoffers gemaakt in het zuiden van Brazilië. De wervelwind trof daar de circa 14.000 inwoners tellende plaats Rio Bonito do Iguaçu. De autoriteiten maken melding van zeker vijf doden en ongeveer 130 gewonden.
De komst van de tornado ging gepaard met harde wind. Windsnelheden liepen naar verluidt op tot 250 kilometer per uur. Er zijn berichten dat auto's omver zijn geworpen, bomen omvielen en huizen schade opliepen.
De meeste slachtoffers hebben volgens de hulpdiensten alleen lichte verwondingen. Enkele tientallen personen zijn er slechter aan toe.
In meerdere Braziliaanse deelstaten is alarm geslagen voor ernstig noodweer. De gouverneur van Paraná, waar Rio Bonito do Iguaçu ligt, schreef online dat de veiligheidsdiensten alert zijn "en de steden in de gaten houden die getroffen zijn door de zware stormen".
