Carney beëdigd als Canadese premier

OTTAWA (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Mark Carney is beëdigd als premier van Canada, als opvolger van Justin Trudeau. De voormalige bankier treedt aan te midden van diplomatieke spanningen met de Verenigde Staten sinds Donald Trump daar opnieuw aan de macht is.

"We gaan meteen aan de slag", zei hij tegen verslaggevers voordat hij de ambtseed aflegde. De eerste kabinetsvergadering zal na de beëdiging plaatsvinden.

De voormalige gouverneur van de Bank of Canada en de Bank of England werd officieel geïnstalleerd als leider van Canada tijdens een ceremonie in Ottawa, vijf dagen nadat de leden van de Liberale Partij massaal voor hem hadden gestemd om Trudeau te vervangen als leider van de partij.

Canada is sinds het aantreden van Trump in een handelsoorlog met de Verenigde Staten geraakt. Trump heeft ook gezegd dat hij Canada graag ziet als "51e staat" van de VS.