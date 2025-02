Zoveel moet je sporten om je bloeddruk goed te houden

Bewegen is gezond, ook op latere leeftijd. Wie tot op middelbare leeftijd voldoende beweegt, heeft een kleinere kans op gezondheidsproblemen, toont nieuw onderzoek aan. Maar wat is voldoende?

Veel studies tonen aan dat lichaamsbeweging de bloeddruk verlaagt. Een onderzoek uit 2021 laat zien dat een actieve levensstijl in de jongvolwassen jaren, op een niveau dat hoger ligt dan de huidige richtlijnen, een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van een hoge bloeddruk. "Bijna de helft van onze deelnemers bewoog als jongvolwassene te weinig. Dit hing sterk samen met het ontstaan van hypertensie. We moeten de minimumnorm voor beweging verhogen", aldus onderzoeker Jason Nagata.

Uit de gegevens blijkt dat mensen die in hun jongvolwassen jaren vijf uur per week matig intensief bewogen, hun kans op een hoge bloeddruk aanzienlijk verkleinden. Dit effect was nog sterker bij mensen die hun actieve levensstijl tot hun zestigste wisten vol te houden. "Het kan gunstiger zijn om minstens twee keer de huidige bewegingsrichtlijn voor volwassenen te halen, in plaats van alleen de minimumnorm te volgen", schreven de onderzoekers.

Druk leven

Maar voldoende beweging inpassen in een druk leven is niet altijd makkelijk. "Dat geldt vooral na de middelbare school, wanneer mensen minder vanzelfsprekend actief blijven. Studeren, werken en gezinsverantwoordelijkheden nemen tijd in beslag, waardoor vrije tijd om te bewegen afneemt", legt Nagata uit.

Het onderzoek laat ook zien dat de ontwikkeling van de bloeddruk niet bij iedereen gelijk verloopt. Zwarte mannen en vrouwen kregen op latere leeftijd vaker te maken met hypertensie dan witte deelnemers. Bij witte mannen en vrouwen stabiliseerde hun bewegingspatroon rond hun veertigste, terwijl de activiteit bij zwarte deelnemers bleef afnemen.

Op 45-jarige leeftijd hadden zwarte vrouwen een hogere bloeddruk dan witte mannen. Witte vrouwen hadden gedurende hun middelbare jaren het minste last van hypertensie. Op 60-jarige leeftijd had tussen de 80 en 90 procent van de zwarte deelnemers een hoge bloeddruk. Bij witte mannen lag dit percentage net onder de 70 procent, terwijl bij witte vrouwen ongeveer de helft te maken kreeg met hypertensie.

Volgens de onderzoekers spelen sociale en economische factoren een grote rol in deze verschillen. "Zwarte jongens zijn als tiener vaak actief in sport, maar omgevingsfactoren, werk en gezinsverplichtingen kunnen het lastig maken om die activiteit vast te houden in hun volwassen leven", aldus Nagata.

