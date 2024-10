Tonijn in blik is op grote schaal verontreinigd met kwik, een stof die schadelijk is voor de gezondheid. Dat schrijft De Morgen op basis van onderzoek van de ngo’s Bloom en Foodwatch . De organisaties vragen supermarkten en overheden om ‘dringende maatregelen te nemen’.

Voor het onderzoek werden 148 blikken tonijn uit vijf Europese landen geselecteerd. Het gaat om conserven gekocht in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. In die landen liggen dezelfde merken in de schappen als in Nederland. De blikken werden door een onafhankelijk laboratorium getest. Uit het onderzoek blijkt dat “100 procent van de blikken” verontreinigd was met kwik.

De milieuorganisatie zegt dat meer dan de helft van alle blikjes meer kwik bevat dan de maximumlimiet die is vastgesteld voor andere vissoorten, namelijk 0,3 milligram per kilogram.

“De maximumgehalten voor kwik in tonijn die momenteel in Europa van kracht zijn, zijn vastgesteld op basis van de mate van verontreiniging die in de tonijn is aangetroffen en niet op basis van het gevaar dat kwik vormt voor de menselijke gezondheid, om de verkoop van 95 procent van de tonijn te waarborgen”, merkt het onderzoek op.

Ze werden vastgesteld op 1 milligram per kilo voor het “verse gewicht” en niet voor het eindproduct in het blik.

Giftig voor zenuwstelsel

Kwik, dat aanwezig is in atmosferische afzettingen van kolencentrales, is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als een van de tien stoffen die de meeste zorgen baren voor de volksgezondheid.

In de zee vermengt kwik zich met bacteriën en wordt het omgezet in methylkwik, een nog giftiger derivaat. “Elementair kwik en methylkwik zijn giftig voor het zenuwstelsel. Neurologische en gedragsstoornissen kunnen worden waargenomen na blootstelling eraan”, aldus de WHO.

De ngo’s roepen de Europese Commissie op om zich aan te sluiten bij het strengste maximum dat ze voor andere soorten heeft vastgesteld, namelijk 0,3 milligram per kilo.