China dient klacht in over heffingen elektrische auto's bij WTO

BEIJING (ANP/AFP/DPA) - China heeft bij de wereldhandelsorganisatie WTO een klacht ingediend over de nieuwe heffingen die de Europese Unie wil invoeren voor Chinese elektrische auto's. De regering in Beijing wil ook de onderhandelingen over de tarieven met Brussel voortzetten.

De heffingen van maximaal ongeveer 35 procent gaan donderdag in. Volgens de Europese Unie leiden de Chinese staatssubsidies tot oneerlijke concurrentie. China liet woensdagochtend weten niet akkoord te gaan met het besluit en een klacht te hebben ingediend bij de geschillencommissie van de WTO. "China zal alle nodige maatregelen nemen om de legitieme rechten en belangen van Chinese bedrijven krachtig te beschermen", aldus het Chinese ministerie van Handel.

Tegelijkertijd hoopt het Chinese ministerie dat de EU met China wil samenwerken "om snel een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden en een escalatie van handelsconflicten te voorkomen."