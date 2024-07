Van afvalwondermiddel Ozempic kan je permanent blind worden

Het lijkt zo mooi in een wereld waar miljarden mensen veel te dik zijn. Een middel dat daar iets aan doet. Maar er blijkt een aanzienlijk nadeel. Ozempic, een medicijn dat vaak wordt voorgeschreven voor gewichtsverlies en de behandeling van type 2 diabetes, is recentelijk in verband gebracht met een zeldzame oogziekte die kan leiden tot blindheid. Deze aandoening, bekend alsnon-arteritische anterieure ischemische optische neuropathie(NAION), ontstaat wanneer de bloedtoevoer naar de oogzenuw wordt geblokkeerd, wat kan resulteren in plotselinge en permanente visuele schade.

Onderzoek en Bevindingen

Een studie gepubliceerd in JAMA Ophthalmology onderzocht meer dan 16.000 patiënten over een periode van zes jaar. De studie vond dat mensen die semaglutide (het actieve ingrediënt in Ozempic en Wegovy) gebruikten, een verhoogd risico hadden op het ontwikkelen van NAION vergeleken met degenen die deze medicijnen niet gebruikten. Specifieke bevindingen zijn onder andere:

Diabetespatiënten: Mensen met type 2 diabetes die semaglutide gebruikten, hadden meer dan vier keer zoveel kans om NAION te ontwikkelen dan degenen die andere diabetesmedicijnen gebruikten.

Overgewicht en Obesitas: Mensen met overgewicht of obesitas die semaglutide gebruikten, hadden meer dan zeven keer zoveel kans om NAION te ontwikkelen dan degenen die andere afslankmedicijnen gebruikten.

Reacties van Experts en Fabrikanten

Dr. Joseph Rizzo, de hoofdonderzoeker van de studie en professor in de oogheelkunde aan de Harvard Medical School, benadrukte dat deze bevindingen belangrijk zijn, maar dat verdere studies nodig zijn om deze associaties in een grotere en meer diverse populatie te onderzoeken. Hij adviseert dat patiënten met bestaande oogproblemen, zoals glaucoom, deze informatie moeten bespreken met hun arts.Novo Nordisk, de fabrikant van Ozempic en Wegovy, heeft gereageerd door te benadrukken dat patiëntveiligheid hun hoogste prioriteit heeft. Ze hebben echter ook kritiek geuit op de methodologie van de studie, waarbij ze aangeven dat het aantal gevallen te klein was om definitieve conclusies te trekken en dat retrospectieve studies beperkingen hebben bij het vaststellen van een oorzakelijk verband.

Conclusie

Hoewel de bevindingen van de studie significant zijn, blijft het belangrijk om deze informatie met voorzichtigheid te interpreteren. Patiënten die Ozempic of Wegovy gebruiken, vooral degenen met bestaande oogproblemen, moeten deze potentiële risico's bespreken met hun zorgverleners. Verdere grootschalige en langdurige studies zijn nodig om de mogelijke link tussen semaglutide en NAION definitief vast te stellen.

Aanbevelingen

Patiënten: Bespreek eventuele zorgen over het gebruik van Ozempic of Wegovy met uw arts, vooral als u al bestaande oogproblemen heeft.

Artsen: Overweeg de bevindingen van deze studie bij het voorschrijven van semaglutide en informeer patiënten over de mogelijke risico's.

Onderzoekers: Voer grootschalige, langdurige studies uit om de associatie tussen semaglutide en NAION verder te onderzoeken en te bevestigen.

Deze bevindingen benadrukken het belang van voortdurende monitoring en evaluatie van de veiligheid van nieuwe medicijnen, vooral wanneer ze op grote schaal worden gebruikt voor chronische aandoeningen zoals diabetes en obesitas.