Van intermitting vasten kan je kaal worden

Als je vast gaat je lichaam op de spaarstand.Er komt geen brandstof binnen, dus besluit je lijf alleen energie te besteden aan taken wie wezenlijk zijn. Je haar hoort daar niet bij.

Vasten om dunner te worden, zoals het 18:6 dieet, waarbij je elke dag maar zes uur eet, worden steeds populairder.

Diëten met intermitterend vasten helpen mensen niet alleen om af te vallen - ze kunnen er ook voor zorgen dat je dunner haar krijgt, suggereert een onderzoek, waar The Times over schrijft. Recent onderzoek suggereert dat intermitting vasten ook de stamcellen kunnen belemmeren die haar doen groeien.

“We willen mensen niet afschrikken om intermitterend vasten te beoefenen, omdat het veel gunstige effecten zou hebben,” zei dr. Bing Zhang van de Westlake Universiteit in China, die het onderzoek leidde. “Maar wees je ervan bewust dat het een aantal onbedoelde effecten kan hebben.”

Zhang en zijn collega's begonnen met een experiment met muizen. Ze schoren de knaagdieren en verdeelden ze in groepen. Sommigen werden op een vastendieet gezet waarbij ze ofwel alleen gedurende een periode van acht uur per dag aten, of alleen om de dag. Anderen mochten eten wanneer ze maar wilden. Bij de muizen die de normale eetroutine volgden, groeide het haar na 30 dagen terug, terwijl de vastende groepen na 100 dagen nog steeds grote haarloze plekken hadden.

Muizen die periodiek vasten worden en blijven kaal



Vervolgens deden de wetenschappers een kleine test met 49 jongvolwassen mensen. De effecten waren niet zo dramatisch, maar ook hier bleek het vasten een impact te hebben. De onderzoekers schoren 1 vierkante centimeter van hun hoofdhuid af en maten drie dagen later de lengte van het haar. Bij degenen die een 18:6 dieet volgden, was de hergroei 18 procent langzamer vergeleken met degenen die normaal aten.

De hergroeide haren waren bovendien korter en dunner in diameter, aldus de onderzoekers in een onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Cell. De aantasting van de haarfollikelstamcellen leidde tot een “langzamere en gebrekkige productie van de haar”.

“Deze studie onthult een tot nu toe onbekend mechanisme dat weefselregeneratie reguleert, met name in haarzakjes, gebaseerd op de omstandigheden van de voedselvoorziening,” zei Zhang.

Vasten kan haarfollikelstamcellen beschadigen, ontdekte het onderzoek.

Haarfollikelstamcellen, die haren produceren, zijn afhankelijk van glucose als brandstof. Tijdens het vasten worden ze gedwongen om in plaats daarvan vrije vetzuren te gebruiken. Dit lijkt oxidatieve schade aan de stamcellen te veroorzaken.

Dit leidde op zijn beurt tot meer apoptose, een vorm van celdood die het lichaam vaak gebruikt om zich te ontdoen van onnodige of abnormale cellen.