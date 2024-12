Verkoop elektrische auto's in EU hard gedaald

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van volledig elektrische auto's in de Europese Unie is vorige maand met 9,5 procent gedaald tot 130.757 stuks, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Vooral in de grote automarkten Duitsland (min 21,8 procent) en Frankrijk (min 24,4 procent) was de daling bijzonder groot. Sinds het begin van het jaar zijn er 5,4 procent minder elektrisch aangedreven auto's verkocht in de EU.

In Nederland, waar veel bedrijven werknemers verplichten een elektrische auto te kiezen als auto van de zaak, ging de verkoop met bijna 42 procent omhoog. Het marktaandeel van auto's met batterijen in de EU daalde dit jaar tot 15 procent, van 16,3 procent vorig jaar. Wereldwijd staat de vraag naar deze auto's onder druk, mede doordat steeds meer overheden hun subsidies voor elektrische voertuigen afbouwen.

Daarnaast spelen de hoge aanschafprijs, de sterke afschrijving, de beperkte actieradius en twijfels over de levensduur van de batterij een belangrijke rol. Ook zijn sommige consumenten sceptisch over de milieu-impact van de batterijproductie, de winning van grondstoffen en het recyclingproces van de accu's.

De totale autoverkopen in de EU namen dit jaar licht toe, met 0,4 procent tot 9,7 miljoen stuks.