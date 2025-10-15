NPB: inzet politie bij voetbal nog altijd 'ongekend hoog'

DEN HAAG (ANP) - Ondanks het dalende aantal incidenten in het betaald voetbal blijft de inzet van politie rondom wedstrijden nog altijd "ongekend hoog", vindt voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Nine Kooiman. "De inzet gaat ten koste van andere essentiële taken in de samenleving." Ze wil dat agenten gerichter worden ingezet.

Woensdag publiceerde de KNVB veiligheidscijfers over het voetbalseizoen 2024/2025. Daaruit blijkt dat het aantal grootschalige incidenten is afgenomen, net als de opgelegde stadionverboden.

Desondanks wijst de politie erop dat de impact van voetbalgeweld "door een kleine groep raddraaiers" aanzienlijk en storend blijft. "De impact is bovendien groter dan de statistieken laten zien: agenten en de maatschappij dragen forse schade", vindt Kooiman.

Ze pleit onder meer voor een digitale meldplicht. "Wat nodig is, is minder maar doelgerichtere politie-inzet, strengere maatregelen tegen geweld en meer erkenning van de zware tol die voetbalincidenten vragen van politiemedewerkers."