Wetenschappers creëren 'super-stamcellen' die slaagkans IVF vergroten

Wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen hebben ontdekt dat, door stamcellen anders te voeden, ze krachtiger en flexibeler worden. Deze doorbraak zou vooral voor ivf-behandelingen een grote stap vooruit kunnen betekenen.

Het geheim zit hem in een simpele aanpassing van het suikerdieet van de stamcellen. In plaats van glucose, de standaard energiebron voor cellen, krijgen ze galactose voorgeschoteld. Deze verandering dwingt de cellen om hun energie op een andere manier te verwerken. De stamcellen gedragen zich daardoor als een jongere, fittere versie van zichzelf.

Om te begrijpen waarom dit zo bijzonder is, helpt het om te weten wat stamcellen precies doen. Deze speciale cellen kunnen zich in ons lichaam ontwikkelen tot allerlei verschillende celtypen, van levercellen tot huidcellen. Deze nieuwe 'super-stamcellen' blijken hier echter nog veel beter in te zijn dan gewone stamcellen.

Door alleen de voeding van de cellen aan te passen, worden ze als het ware geprogrammeerd om zich te gedragen als jongere, gezondere versies van zichzelf. En in tegenstelling tot veel andere experimentele behandelingen, lijken deze super-stamcellen ook op de lange termijn gezond en actief te blijven.

Hogere slaagkans ivf-behandeling

Een van de meest veelbelovende toepassingen ligt op het gebied van ivf-behandelingen. De super-stamcellen zijn namelijk bijzonder goed in het maken van een bepaald type weefsel dat belangrijk is voor de innesteling van embryo's. Dit zou de slagingskans van ivf-behandelingen, die nog altijd een relatief laag slaagpercentage hebben, kunnen vergroten.

Maar de mogelijkheden reiken verder. De onderzoekers denken dat deze techniek ook gebruikt zou kunnen worden om beschadigde organen te herstellen. Ook voor de behandeling van ziektes als parkinson, osteoporose of diabetes zien de wetenschappers mogelijkheden.