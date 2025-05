Wetenschappers filmen voor het eerst hoe een babyhartje ontstaat

De onderzoekers hebben de eerste dagen van een muizenembryo gefilmd. Met een geavanceerde microscoop die ragfijne lichtstralen gebruikt, konden ze precies zien hoe losse cellen samenkomen om een kloppend hart te vormen. Ze maakten de hartcellen fluorescerend, waardoor ze als kleine lichtgevende puntjes te volgen waren.

De beelden leggen vast wat er gebeurt tijdens een cruciale periode die 'gastrulatie' heet. Bij mensen vindt dit plaats in de tweede week van de zwangerschap. De onderzoekers filmden maar liefst veertig uur lang, waarbij ze elke twee minuten een nieuwe opname maakten. Zo konden ze precies zien hoe de eerste hartcellen zich ontwikkelen en hun weg vinden.

De cellen, zo blijkt, zweven helemaal niet willekeurig rond, zoals altijd werd gedacht. In plaats daarvan volgen ze vanaf het prilste begin een soort onzichtbaar draaiboek. Alsof ze al weten welk deel van het hart ze later gaan worden.

Deze doorbraak kan helpen bij het begrijpen en behandelen van aangeboren hartafwijkingen. Die komen voor bij ongeveer één op de honderd baby 's. Ook opent het deuren voor het kweken van hartweefsel in het laboratorium. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad The EMBO Journal.