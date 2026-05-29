Wie de afslankinjectie gebruikt, leeft langer.

Afslankinjecties lijken niet alleen kilo’s, maar mogelijk ook ziekterisico en sterftekans omlaag te brengen – al is het bewijs nog pril en de prijs hoog.

Nieuwe middelen als semaglutide en tirzepatide bootsen het darmhormoon GLP‑1 na, waardoor mensen minder honger hebben en vaak tientallen kilo’s verliezen. Dat gewichtsverlies is cruciaal, omdat obesitas de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde kankers verhoogt, aandoeningen die de levensverwachting aantoonbaar verkorten. In recente onderzoeken daalde bij gebruikers van deze injecties niet alleen het gewicht, maar ook het risico op hartinfarct en overlijden door hart- en vaatziekten.