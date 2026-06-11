Zijn mensen van nature bang voor vreemdelingen? Dit zegt de wetenschap

Een onbekende stapt de trein in, gedragen net iets anders, andere taal, andere kleding. Nog vóór je het doorhebt, heb je een mening. Die automatische reactie voelt soms als “natuurlijk”: mensen zijn nu eenmaal bang voor vreemden, toch?

Toch ligt het genuanceerder. We worden niet geboren met haat tegen vreemdelingen, maar wel met een pakketje psychologische reflexen dat ons helpt snel in te schatten wie “bij ons hoort” en wie niet. In dit blog duiken we in wat er bekend is uit evolutie , ontwikkelingspsychologie en sociale wetenschap – en wat dat betekent voor het maatschappelijke debat over migratie en identiteit.

Oerinstinct: de menselijke wij/zij-reflex

Het idee van “wij tegen zij” is geen moderne uitvinding. Al bij andere primaten zie je dat groepen scherp onderscheid maken tussen eigen leden en buitenstaanders. In mensengroepen werkt iets vergelijkbaars: we vormen spontaan ingroepen (familie, dorp, land, club, partij) en kijken kritischer naar iedereen daarbuiten.

Psychologen spreken over ingroup bias: we vertrouwen, helpen en beschermen mensen uit de eigen groep eerder, terwijl we buitenstaanders sneller wantrouwen of negeren. Op zichzelf is dat geen xenofobie, maar het is wel de psychologische basis waarop vijanddenken kan ontstaan. Zodra er spanning of schaarste is, kan die natuurlijke voorkeur voor “ons” kantelen naar een harde afkeer van “hen”.

Baby’s laten het al zien: angst voor vreemden begint vroeg

Interessant genoeg zie je de eerste contouren van “vreemdelingenangst” al bij baby’s. Rond de leeftijd van 5 tot 8 maanden reageert een baby vaak zichtbaar gespannen als een onbekende volwassene te dicht bij komt. Dat fenomeen staat bekend als “stranger anxiety”.

Belangrijk: ontwikkelingspsychologen zien dit niet als een stoornis, maar als een gezond, adaptief mechanisme. Een baby die werkelijk iedereen zonder onderscheid zou vertrouwen, zou in een natuurlijke omgeving kwetsbaar zijn. Wat je ook ziet: de reactie van de ouder is cruciaal. Als ouder ontspannen en vriendelijk met een vreemdeling omgaan, leren kinderen snel dat “onbekend” niet automatisch “gevaarlijk” is. Erfelijke voorzichtigheid en sociale ervaring grijpen hier direct in elkaar.

Evolutie: veiligheid, ziekte en schaarste

Een deel van onze voorzichtigheid tegenover vreemden is terug te voeren op simpele overlevingslogica. In de evolutie was het nuttig om alert te zijn op:

Onbekende ziekteverwekkers

Mogelijke agressie van andere groepen

Concurrentie om voedsel, ruimte of partners

Sommige onderzoekers spreken over een “gedragsmatig immuunsysteem”: naast het biologische immuunsysteem hebben we gedragsmatige reflexen die ons weghouden bij mogelijke infectiebronnen. Onbekende groepen, andere eetgewoonten of zichtbare ziekteverschijnselen kunnen dan een gevoel van walging of onbehagen oproepen.

Daarnaast speelt schaarste een rol. Theorieën uit de sociale psychologie laten zien dat vijandigheid tegenover buitenstaanders toeneemt als groepen strijden om dezelfde banen, woningen of politieke macht. In tijden van relatieve rust en welvaart zie je juist vaker samenwerking met buitenstaanders, zeker als dat duidelijk voordeel oplevert.

Xenofobie is niet “ingebakken haat”

Toch is het misleidend om te zeggen dat xenofobie zelf aangeboren is. Wat in onderzoek keer op keer terugkomt, is iets subtielers:

Mensen hebben een aangeboren neiging tot groepsvorming en ingroup bias.

Die neiging is flexibel: wie tot “wij” of “zij” wordt gerekend verschilt per tijd en cultuur.

Echte xenofobie – systematische angst en vijandigheid – ontstaat pas als cultuur, politiek en media die reflex voeden en sturen.

Historische voorbeelden maken dat duidelijk. Vijandbeelden verschuiven. Groepen die in één tijdperk als gevaarlijk en “onverenigbaar” worden gezien, kunnen decennia later volledig geïntegreerd zijn. Dat is moeilijk te rijmen met een eenvoudig “xenofobie-gen”, maar goed te begrijpen als een combinatie van een flexibel groepsinstinct en veranderende verhalen.

De rol van opvoeding en media: wie leert ons wie “eng” is?

Die verhalen beginnen al in de kinderkamer en de klas. Opvoeding en onderwijs bepalen voor een groot deel hoe kinderen hun aangeboren voorzichtigheid leren interpreteren:

Wordt onbekend gedrag meteen als bedreigend ingekleurd, of als interessant en leerzaam?

Krijgen kinderen positieve voorbeelden van mensen die “anders” zijn, of vooral waarschuwingen?

Daarbovenop komt de medialaag. Nieuws, talkshows, films en sociale media bepalen welke groepen we veel zien en in welke rol. Als vreemdelingen vrijwel alleen in verband met criminaliteit of overlast worden getoond, versterkt dat het gevoel dat “zij” per definitie gevaarlijk zijn. Omgekeerd kunnen verhalen over samenwerking, vriendschap en gedeelde belangen de scherpe randen van wij/zij-denken juist afzwakken.

Politiek: angst als instrument voor macht

Voor politici is de menselijke wij/zij-reflex een krachtig instrument. Door een duidelijke buitenstaander aan te wijzen – de migrant, de moslim, de elite, de “Brusselse bureaucraten” – kun je interne verschillen tijdelijk wegpoetsen en een gevoel van eenheid creëren.

Die strategie werkt juist omdat ze aansluit op bestaande reflexen. Als een leider keer op keer herhaalt dat “zij” gevaarlijk, bedreigend of onbetrouwbaar zijn, verschuift de sociale norm. Uitspraken die eerst als extreem golden, worden bespreekbaar. De stap van gezonde voorzichtigheid naar structurele vijandigheid is dan snel gezet.

Dat zie je terug in campagnes waarin gevoel boven feit gaat: individuele incidenten krijgen enorme aandacht, terwijl statistiek of nuance naar de achtergrond verdwijnt. Angst mobiliseert, maar maakt een samenleving ook kwetsbaar voor polarisatie en autoritaire oplossingen.

Kan het ook anders? Hoe contact angst afbreekt

Het interessante is: dezelfde plasticiteit die xenofobie mogelijk maakt, opent ook de deur naar het tegenovergestelde. Onder goede omstandigheden kan contact tussen groepen vooroordelen aantoonbaar verminderen. Belangrijke voorwaarden zijn dan:

Gelijke status: niet de één als “helper” en de ander als “probleemgeval”

Gezamenlijke doelen: een concreet project waarin groepen elkaar nodig hebben

Steun van bovenaf: leiders en instituties die samenwerking zichtbaar belonen

In buurten, scholen of sportclubs waar mensen met verschillende achtergronden langdurig samenwerken, zie je vaak dat het beeld van “de vreemdeling” verdwijnt. Het gaat dan niet meer om een anonieme groep, maar om concrete personen met wie je een doel deelt – collega, teamgenoot, buur.

Wat betekent dit voor het debat over vreemdelingen?

Terug naar de openingsvraag: zijn mensen van nature bang voor vreemdelingen? Het eerlijke antwoord is: we hebben een ingebouwde neiging om onderscheid te maken tussen “wij” en “zij” en om voorzichtig te zijn met onbekenden. Maar wie we als “vreemdeling” ervaren, en of dat omslaat in angst of haat, is géén natuurwet.

Dat verschil wordt gemaakt door opvoeding, media, politieke keuzes en de dagelijkse praktijk in wijken, scholen en werkplekken. Een volwassen samenleving erkent die menselijke reflexen, maar laat zich er niet door gijzelen. Ze creëert omstandigheden waarin het makkelijker wordt om samen te werken dan elkaar te vrezen.

Of we vreemden vooral als bedreiging zien, of als mogelijke bondgenoten, zegt daarom minstens zoveel over onze instituties en leiders als over onze genen.