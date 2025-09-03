Dit is waarom er zwarte puntjes langs je autoruit zitten

Langs je autoruiten zitten randen met kleine zwarte puntjes. Die zitten er niet voor de sier, maar hebben een belangrijke functie.
De zwarte puntjes worden in de autofabriek bewust in de randen van de ruit gebakken, zodat de lijm waarmee de ramen worden vastgemaakt, zich beter aan het ruwe oppervlak hecht. Ook beschermen de zwarte puntjes de lijm tegen zonnestralen, waardoor die beter blijft zitten. Tenslotte verbergen ze nog de lelijke lijmresten.
De zwarte puntjes zorgen er verder voor dat de warmte
die nodig is om het glas te buigen beter wordt verdeeld over het glas, zodat er minder vervormingen optreden tijdens het productieproces. Ook is de overgang tussen de zwarte rand en het lichte glas subtieler door de puntjes.