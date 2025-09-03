Dit is waarom er zwarte puntjes langs je autoruit zitten

Langs je autoruiten zitten randen met kleine zwarte puntjes. Die zitten er niet voor de sier, maar hebben een belangrijke functie.

De zwarte puntjes worden in de autofabriek bewust in de randen van de ruit gebakken, zodat de lijm waarmee de ramen worden vastgemaakt, zich beter aan het ruwe oppervlak hecht. Ook beschermen de zwarte puntjes de lijm tegen zonnestralen, waardoor die beter blijft zitten. Tenslotte verbergen ze nog de lelijke lijmresten.