ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom er zwarte puntjes langs je autoruit zitten

auto
door Peter Janssen
woensdag, 03 september 2025 om 9:56
ANP-511702609
Langs je autoruiten zitten randen met kleine zwarte puntjes. Die zitten er niet voor de sier, maar hebben een belangrijke functie.
De zwarte puntjes worden in de autofabriek bewust in de randen van de ruit gebakken, zodat de lijm waarmee de ramen worden vastgemaakt, zich beter aan het ruwe oppervlak hecht. Ook beschermen de zwarte puntjes de lijm tegen zonnestralen, waardoor die beter blijft zitten. Tenslotte verbergen ze nog de lelijke lijmresten.
De zwarte puntjes zorgen er verder voor dat de warmte die nodig is om het glas te buigen beter wordt verdeeld over het glas, zodat er minder vervormingen optreden tijdens het productieproces. Ook is de overgang tussen de zwarte rand en het lichte glas subtieler door de puntjes.
Bron: AD

Lees ook

Autoruiten beslagen? Zo kom je er zo snel mogelijk vanafAutoruiten beslagen? Zo kom je er zo snel mogelijk vanaf
Idioot gooit houten balken en metaal op ringweg A10: ijzeren staaf doorboort autoruitIdioot gooit houten balken en metaal op ringweg A10: ijzeren staaf doorboort autoruit
'Pak me dan als je kan' op autoruit zorgt voor drie aanhoudingen'Pak me dan als je kan' op autoruit zorgt voor drie aanhoudingen
Vakantiegangers massaal op de bon geslingerd in Oostenrijk: zo plak je vignet op autoruitVakantiegangers massaal op de bon geslingerd in Oostenrijk: zo plak je vignet op autoruit
Vorig artikel

Rotterdam: bouwstop fabriek Shell 'buitengewoon teleurstellend'

Volgend artikel

KNMI: code geel uitgebreid naar hele land

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2371042661

Zo weet je of je een psychopaat date

Schermafbeelding 2025-09-02 130630

Werkelijk iedereen irriteert zich aan B&B Vol liefde-Sylwia: "Ze is een kleuter die aandacht wil"

ANP-529476807

Nederlanders boeken al massaal zomervakantie 2026: dit zijn de populairste bestemmingen

192404148_m

Ben je een narcist? Dan is dit het type nieuws waar je naar zoekt

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

ANP-453482900

Internationaal onderzoek toont aan: deze generatie is het ongelukkigst