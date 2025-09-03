ECONOMIE
Rotterdam: bouwstop fabriek Shell 'buitengewoon teleurstellend'

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 9:52
ROTTERDAM (ANP) - Shells besluit om de bouw van een biobrandstoffenfabriek in Rotterdam stop te zetten, is "buitengewoon teleurstellend". Dat vindt de Rotterdamse wethouder Robert Simons, verantwoordelijk voor economie en haven. Volgens hem illustreert de bouwstop een bredere trend in de Rotterdamse haven. "Het investeringsklimaat in Nederland is simpelweg niet meer concurrerend op Europese schaal", stelt hij.
Eerder woensdag maakte Shell bekend definitief te stoppen met de bouw van de fabriek in het havengebied, waar onder meer duurzamere vliegtuigbrandstoffen en hernieuwbare diesel zouden worden geproduceerd. Volgens het olie- en gasbedrijf zijn de bouwkosten te hoog om te kunnen concurreren.
"We verliezen cruciale investeringen door opeenstapeling van allerlei extra nationale regels en belastingen", vindt wethouder Simons. "Rotterdam ís klaar voor duurzame vooruitgang, maar zonder daadkrachtig nationaal beleid missen we de boot." Volgens hem moet het kabinet ingrijpen "om het tij te keren".
